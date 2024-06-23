إيلاف من فرانكفورت: في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بنهائيات بطولة أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، كانت الإثارة على أشدها، وكأن "يورو 2024" أصبح بطولة عنوانها "90 بلس".

فقد سجل البديل نيكلاس فولكروغ هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع (الدقيقة 92)، ليقود ألمانيا للدور القادم، في صدارة المجموعة الأولى بتعادلها1-1مع سويسرا التي تقدمت هي الأخرى للدور المقبل في المركز الثاني.

نوير يضرب بوفون

وعانق الحارس العملاق مانويل نوير حامي عرين الألمان التاريخ من الباب الواسع بخوضه المباراة رقم 18 في بطولات أمم أوروبا، ضارباً الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الإيطالي جيانلويحي بوفون، الذي خاض 17 مباراة في البطولة القارية.

ولعبت سويسرا مباراة للتاريخ أمام الجارة الكبرى، وكاد السويسريون يحسمون المباراة لمصلحتهم، ومن ثم التأهل في الصدارة، حيث كانوا على بعد دقائق فقط من كتابة التاريخ، بعدما تقدموا في النتيجة بتسديدة مباشرة من دان ندوي الذي استغل عرضية من ريمو فرويلر في الدقيقة 28 وكاد بعدها بدقائق أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم.

وألغى الحكم هدفا سجلته سويسرا في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل، وكانت ألمانيا قد سجلت هدفا مبكرا ألغي بسبب وجود مخالفة.

لكن فولكروغ سجل هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحتفظ ألمانيا بالصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام سويسرا.

مفاجأة المجر

وفي بطولة الـ"90 بلس" نجح المنتخب المجري في الفوز 1-0 على نظيره الاسكتلندي، وجاء الهدف في الدقيقة 100، وسجله كيفين كسوبوت، وبذلك ودعت اسكتلندا البطولة مبكراً، وهي عادة اسكتلندية في البطولات الكبرى مونديالاً وقارياً، حيث لم يسبق لهم التأهل أبداً إلى الأدوار الاقصائية سواء مونديالياً أو قارياً.



