برلين : فتح الاتحاد الأوروبي لكرة (ويفا) تحقيقاً بحق المدافع التركي مريح ديميرال بسبب "احتمالية سلوك غير لائق" خلال مباراة الدور ربع النهائي لكأس أوروبا ضد النمسا (2 -1)، وفق ما أفاد الأربعاء.

وسجل ديميرال هدفي بلاده الثلاثاء في لايبزيغ ليقودها إلى ربع النهائي حيث تتواجه السبت مع هولندا على الملعب الأولمبي في برلين.

ونشر ديميرال نفسه صورة له على موقع "أكس" يحتفل بأحد هدفيه في مرمى النمسا، رافعاً يده في إشارة "الذئاب الرمادية" الخاصة بمجموعة من اليمين المتطرف في تركيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أنه تم تعيين "محقق للبت في مسألتي الأخلاقيات والانضباط"، على أن يتبع ذلك مزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

يذكر أن التجاوزات السياسية والأخلاقية في يورو 2024 في ارتفاع مستمر، فقد تم فتح تحقيق مع جود بيلينغهام بسبب احتفاله بطريقة غير أخلاقية أيضاً، كما حدثت اشتباكات بين المشجعين في بداية البطولة، وكان الظل السياسي حاضراً في بعض المباريات.