سجل اللاعب التركي، ميريه ديميرال هدفين، من بينهما أسرع هدف على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب في تاريخ بطولة أوروبا، حيث فاجأت تركيا النمسا لتتأهل إلى ربع النهائي مع هولندا.

وتُعد هذه أفضل مباراة في البطولة حتى الآن، حيث كانت مباراة مثيرة فازت فيها تركيا تحت المطر الغزير في مباراة محتدمة، حيث انطلق الفريقان مدفوعان بتشجيع قوي من جماهيرهما.

ولم تتمكن الجماهير في المباراة من التقاط الأنفاس، منذ هدف ديميرال الأول في الدقيقة الأولى، إلى التصدي المذهل لحارس المرمى التركي ميرت غونوك، الذي حرم النمسا من تحقيق التعادل في النهاية.

حددت تركيا إيقاع المباراة عندما افتتحت التسجيل بعد 57 ثانية فقط من بداية الشوط الأول. ولم تتمكن النمسا من صد ركلة ركنية نفذها أردا غولر وانطلق ديميرال من مسافة قريبة ليحرز هدفاً أبهج الجماهير المحتشدة داخل ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج.

ومع تزايد ضغط النمسا، أدت هجمة نادرة إلى الأمام إلى ركلة ركنية أخرى لغولر ارتقى منها قلب الدفاع ديميرال ليسجل برأسه بقوة.

ودوت المدرجات صخباً وابتهاجاً، وأثار الهدف احتفالات صاخبة على خط التماس، شارك فيها مدرب تركيا، فينشينزو مونتيلا وطاقمه وباقي أعضاء الفريق.

ولم تسدد النمسا أي كرة على المرمى في الشوط الأول لكنها تحسنت كثيراً في الشوط الثاني وقلصت الفارق، عندما مرر ستيفان بوش ركلة ركنية لمارسيل سابيتسر ولم يتمكن البديل مايكل غريغوريتش من صد الكرة عند القائم البعيد.

اندفع فريق المدرب رالف رانغنيك، الذي حاز على الكثير من الإعجاب في ألمانيا بفضل لعبه المغامر والمُكثف، إلى الأمام بحثاً عن هدف التعادل، لكن رغم محاولاتهم المستميتة، كان الدفاع التركي حازماً.

وخرجت النمسا من البطولة بينما وصلت تركيا إلى ربع نهائي بطولة أوروبا لأول مرة منذ عام 2008. والآن يتجه المنتخب التركي إلى برلين، حيث يواجه هولندا في الملعب الأولمبي، يوم السبت.

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حظيت تركيا بدعم كبير وصاخب في ألمانيا طوال البطولة، وصاحب ذلك في هذه المباراة أداء رائع على أرض الملعب.

وتمكنت تركيا من مجاراة قوة خط وسط النمسا وفازوا في معارك لا حصر لها في الدفاع، بينما كان هجوم غولر وكينان يلديز متميزاً، إلى جانب باريس ألبير يلماز.

وكان حارس المرمى غونوك بطلاً آخر، إذ تصدى بشكل رائع لتسديدة ماركو أرناوتوفيتش عندما كانت النتيجة 1-0، والأهم من ذلك كله، أنه نجح في إبعاد رأسية كريستوف بومغارتنر، من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعندما انطلقت صافرة النهاية بعد ثوانٍ، احتشد الفريق ابتهاجاً على خط المرمى، بينما رقصت جماهيره في سعادة غامرة في المدرجات.

هولندا تطيح بآمال رومانيا

وفي مباراة هولندا ورومانيا، سجل البديل دونيل مالين هدفين وأحرز كودي جاكبو هدفه الثالث في بطولة أوروبا 2024 ليساعدا هولندا على التغلب على رومانيا، بالوصول إلى دور الثمانية في البطولة لأول مرة منذ 16 عاماً.

وافتتح مهاجم ليفربول غاكبو التسجيل بلمسة رائعة في منتصف الشوط الأول، حيث سدد في الزاوية السفلية.

وأهدرت هولندا العديد من الفرص بعد ذلك لكنها حرصت على ألا يدخل مرماها هدف، ثم سدد البديل مالين كرة جاكبو في الدقائق الأخيرة.

وأحرز مالين فوزاً رائعاً لهولندا، رغم الهجوم الشديد من لاعبي رومانيا، حيث انطلق نحو المرمى قبل أن يسدد هدفه.

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وقدمت هولندا أداء أفضل بكثير، حيث كان عليها أن تتعامل مع الضغط المبكر من رومانيا، التي كانت مدعومة بجماهيرها الصاخبة.

وأدى الضغط المبكر لمنتخب رومانيا إلى ارتكاب أخطاء لخصمهم وأصابهم بالخوف عندما أخطأ دينيس مان في تسديدة مرت فوق العارضة.

لكن هدف غاكبو غير نمط المباراة وكان من الممكن أن يتقدموا أكثر قبل نهاية الشوط الأول، لكن تشافي سيمونز سدد بعيداً عن المرمى.

وعادت رومانيا للقتال مرة أخرى في الشوط الثاني، لكن هولندا استمرت في الحصول على الفرص الأفضل حيث أخفق ممفيس ديباي في التسجيل من مسافة قريبة، وسدد فيرجيل فان ديك كرة رأسية في القائم، ثم سدد غاكبو تسديدة بعد انطلاقة قوية.

لكن مالين، الذي شارك في الشوط الأول، سجل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة لتجنب أي دراما مع اقتراب نهاية المباراة.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024؟

وصلت العديد من المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024 بصعوبة، بينما كان طريق بعض المنتخبات التي حجزت لها مقعداً في دور الثمانية سهلاً وذلك بسبب مستواها المميز في ثمن النهائي.

واكتملت المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024، الآن ليزداد الحماس المنتظر في دور الثمانية.

وعُرفت المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024™ بشكل كامل مساء الثلاثاء مع نهاية مباراة النمسا وتركيا.

وكان منتخب سويسرا أول المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا محققاً مفاجأة كبيرة بإخراج منتخب إيطاليا حامل اللقب يوم السبت.

وتابعت ألمانيا المَضيفة مشوارها بالبطولة في ذات اليوم قبل التحاق إنجلترا وإسبانيا الأحد وفرنسا والبرتغال الإثنين وهولندا وتركيا الثلاثاء.

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موعد مباريات المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا بتوقيت غرينتش:

الجمعة الخامس من يوليو/ تموز 2024:

إسبانيا - ألمانيا: الساعة الرابعة مساءً.

البرتغال - فرنسا: الساعة السابعة مساءً.

السبت في السادس من يوليو/ تموز 2024:

إنجلترا - سويسرا: الساعة الرابعة مساءً.

هولندا - تركيا: الساعة السابعة مساءً.