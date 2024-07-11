إيلاف من برشلونة: "ابني تميمة الحظ لميسي".. بهذه الكلمات تحدث الأب "الأكثر سعادة في العالم هذه الأيام"، منير نصراوي والد النجم الصاعد المتألق لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب اسبانيا، وذلك رداً على انتشار صورة نجله وهو رضيع مع ليونيل ميسي، الذي كان يبلغ 20 عاماً حينها.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية يعتقد المغربي الاسباني منير نصراوي والد لامين يامال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني أن ابنه كان "تميمة الحظ" بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي، وذلك تعليقاً على الصورة الشهيرة التي جمعت الاثنين عندما كان نجله رضيعاً عام 2008.

وقاد يامال إسبانيا إلى نهائي كأس أوروبا "يورو 2024"، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك ويصنع ويسجل في تاريخ البطولة، إذ لم يبلغ 17 عاماً بعد، وسوف يحتفل بعيد ميلاده الـ17 السبت المقبل، أي قبل ساعات من المباراة النهائية بين اسبانيا وانحلترا.

ابني تميمة حظ ليو

وقال منير :"الصورة كانت صدفة، لكن من يعلم ربما كان ابني لامين هو تميمة الحظ التي جعلت ميسي إلى ما هو عليه اليوم "ضاحكاً".

وتابع: "ابني الأفضل في كل شيء ، كرة القدم، الحياة، المستوى الشخصي، إنه طفل أنعم الله عليه بالموهبة".

نعشق اسبانيا



وأبدى منير سعادته بالابن، وكذلك حبه بل عشقه لاسبانيا التي هاجر إليها من المغرب، حيث أضاف :"أعيش بسعادة مثل أي شخص، أحب إسبانيا بأكملها وأنا سعيد بالوصول إلى النهائي، لقد شاهدت ابني منذ ولادته وكنت أعرف بأنه سيكون نجماً كبيراً في المستقبل، وأي أب يريد أن يكون ابنه الأفضل، ابني لامين سعيد جداً، وفي هذه اللحظة يحلم بأن يكون أصغر لاعب يفوز بكأس أمم أوروبا طوال تاريخ البطولة".