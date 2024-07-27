إيلاف من باريس: تتجه أنظار الملايين في المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج إلى موقعة المغرب والعراق في منافسات كرة القدم بالأولمبياد الباريسي، وتقام المباراة الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا الأرجنتين وأوكرانيا.

وستكون المباراة المقبلة معركة شرسة بين المنتخبين على طريق حلم تحقيق ميدالية أولمبية ومواصلة المشوار، مع تساوي جميع فرق المجموعة الثانية في عدد النقاط (3 نقاط لكل منتخب).

ويسعى منتخب "أسود الأطلس" إلى تحقيق الانتصار، بعد فوزه في الجولة الأولى على الأرجنتين (2-1) بسيناريو درامي، وخسارته بنفس الطريقة أمام أوكرانيا (2-1).

أما منتخب العراق فقد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكرانيا (2-1)، قبل أن يخسر من الأرجنتين (1-3) في الجولة الثانية.

ورصد موقع "كووورة"القنوات الناقلة للمباراة المرتقبة.

الموعد: الثلاثاء الموافق 30 تموز (يوليو) 2024.

المكان: ملعب أليانز ريفييرا - نيس - فرنسا

التوقيت: صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المغرب (16:00)، السادسة مساء (18:00) بتوقيت العراق والسعودية.



القنوات الناقلة: تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 1.

كما أعلنت قناة الرياضية المغربية المفتوحة الحصول على حقوق البث الفضائي لمنافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 على قمر نايل سات.

كما يمكن مشاهدة المباراة على الإنترنت عبر تطبيق beIN connect أو TOD.

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