إيلاف من باريس: تسبب الترتيب الأبجدي في أن يكون العلم العراقي إلى جوار العلم الإسرائيلي في الأولمبياد الباريسي المقام، مما دفع البعثة الأولمبية العراقية إلى المطالبة بإزالة أو نقل العلم الإسرائيلي لكي لا يكون ملاصقاً للعلم العراقي، ولكن الطلب العراقي قوبل بالرفض.

وقال مسؤول في الوفد العراقي إن اللجنة المنظمة للأولمبياد رفضت الطلب العراقي بعدم رفع العلم الإسرائيلي بجانب العلم العراقي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال المسؤول الأولمبي العراقي: "عندما وصلنا إلى ملعب ليون، وجدنا العلم العراقي معروضا إلى جانب العلم الإسرائيلي"، رغم عدم خوض المنتخب الإسرائيلي أي مباراة في ليون، لذلك طلبنا نقل أو إزالة العلم الإسرائيلي، و لكن الطلب قوبل بالرفض.

وجاء في رد اللجنة الأولمبية التي رفضت الطلب :"أعلام جميع الدول المشاركة في مباريات كرة القدم للرجال والسيدات يجب أن يتم عرضها حسب الترتيب الأبجدي".

ويضيف المسؤول العراقي أن وفده أرسل احتجاجا رسميا عبر البريد الإلكتروني إلى اللجنة الأولمبية الدولية بنفس الطلب قبل مباراة الأرجنتين، لكن الطلب تم رفضه مرة أخرى.