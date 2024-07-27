إيلاف من لندن: أثارت محاكاة ساخرة للعشاء الأخير، والتي قدمتها مجموعة من النساء المتحولات جنسيا، خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية في باريس عام 2024، موجة من ردود الفعل الغاضبة والاستنكار.

كما تضمن الحفل لحظات مثيرة للجدل أخرى، مثل تصوير ماري أنطوانيت "بدون رأس" ومشهد يوحي بلقاء جنسي في المكتبة الوطنية الفرنسية.

وفي بيان صدر اليوم السبت، انتقد مؤتمر الأساقفة الفرنسيين "مشاهد السخرية والاستهزاء بالمسيحية، والتي ندينها بشدة".

وقال الأساقفة الفرنسيون: "نشكر أعضاء الطوائف الدينية الأخرى الذين عبروا عن تضامنهم. وفي هذا الصباح، نفكر في جميع المسيحيين في جميع القارات الذين تأذوا من الغضب والاستفزاز من مشاهد معينة".

أسقف أميركي

ودعا أحد أشهر أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، الأسقف روبرت بارون من مينيسوتا، الكاثوليك إلى "إسماع أصواتهم" ردًا على ما أسماه "السخرية الفاضحة من العشاء الأخير".

وفي منشور على موقع X، قال بارون إن الفعل التجديفي كان رمزًا لمجتمع ما بعد الحداثة العلماني العميق الذي يحدد المسيحية كعدو له.

وفي الوقت نفسه، وفي تعويض عن التجديف، دعا الأسقف دونالد هاينغ من ماديسون بولاية ويسكونسن، على الفور جميع الكاثوليك إلى "الصيام والصلاة وتجديد تفانينا للقربان المقدس والقلب المقدس والسيدة العذراء مريم".

وأضاف هاينغ في منشور على موقع X، حيث شكر الرب على القربان المقدس والعشاء الأخير و"حبه لنا"، "ليتم عبادة يسوع وحبه في كل خيمة اجتماع في جميع أنحاء العالم".

كما سارع الأسقف دانييل فلوريس من براونزفيل بولاية تكساس إلى مشاركة رد فعله، حيث صرح قائلاً "مفرداتي ليست متنوعة بما يكفي لإيجاد كلمة للشعور في جوف معدتي" وأكد أن أتباع الإيمان المسيحي "يستحقون المزيد من الاحترام".

حتى اليهود

وقال تقرير لـ(سي إن إن): كما تردد صدى مشاعر فلوريس من قبل غير المسيحيين. وقال الدكتور إيلي ديفيد. "حتى كيهودي، أشعر بالغضب من هذه الإهانة الفاضحة ليسوع المسيحية"، هكذا ووصف مراسم الافتتاح بأنها تعكس أوروبا "التي تحتضر ثقافيا".

كما وصف أغنى رجل في العالم ماديا، إيلون ماسك، هذا العرض بأنه "غير محترم للغاية للمسيحيين".

سيناتور أميركي

من جانبه، رد السيناتور الأميركي ماركو روبيو، وهو كاثوليكي، على ما أسماه "العرض الغريب" الأولمبي باقتباس من يهوذا 1:18 "في آخر الزمان سيكون هناك مستهزئون يعيشون وفقا لرغباتهم الملحدة".

سخرية

وكتب الصحفي كايل بيكر المقيم في تكساس على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "X": "لقد أصبحت أولمبياد باريس 2024 ديستوبية تمامًا.

كان حفل الافتتاح مليئًا بالسخرية المتحولة جنسياً من العشاء الأخير، وصنم العجل الذهبي، وحتى الحصان الشاحب من سفر الرؤيا. أوضحت الألعاب الأولمبية أن المشاهدين المسيحيين غير مرحب بهم".

رجس

وأدانت شخصيات أميركية بارزة ومعلقون سياسيون هذا الفعل، زاعمين أنه لا يحترم المسيحية ويرسل رسالة استبعاد إلى 2.4 مليار مسيحي في جميع أنحاء العالم.

وصرح المذيع الإذاعي الأميركي كلينت راسل، "إن افتتاح حدثك باستبدال يسوع والتلاميذ برجال يرتدون ملابس نسائية أمر غير مقبول".

وقال توم فيتون، رئيس منظمة Judicial Watch غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة، "إن اليسار العابر للحدود الوطنية يحتقر الحضارة الغربية".

دفاع منظمي الأولمبياد

وفي دفاعهم، زعم منظمو أولمبياد باريس أن العرض يهدف إلى التأكيد بشكل فكاهي على عبثية العنف بين البشر. ومع ذلك، استمرت ردود الفعل العنيفة، حيث أعرب بعض المعلقين عن مخاوفهم بشأن الآثار الأوسع للسخرية من التقاليد الدينية في منتدى عام مثل الألعاب الأولمبية.

وحذرت السياسية الفرنسية المحافظة وعضوة البرلمان الأوروبي ماريون ماريشال المشاهدين الدوليين من أن هذا العرض الاستقطابي لا يمثل الشعب الفرنسي بالكامل.

وكتبت: "إلى جميع المسيحيين في العالم الذين يشاهدون حفل باريس 2024 وشعروا بالإهانة من محاكاة ساخرة للعشاء الأخير، اعلموا أن فرنسا ليست هي التي تتحدث بل أقلية يسارية مستعدة لأي استفزاز.

