في لحظة فارقة من تاريخ المغرب، يدخل ولي العهد الأمير سيدي محمد مستشفى ابن سيناء ولياً للعهد، ويخرج منها ملكاً للمملكة المغربية. كيف عاش الأمير هذه اللحظات الحاسمة؟ وكيف واجه تحديات التغيير الكبرى؟

الكاتب الصحافي والمسؤول الإعلامي المغربي السابق الصديق معنينو يكتب لـ"إيلاف" و"إيلاف المغرب" عن اللحظات الأخيرة للملك الحسن الثاني وبدايات حكم محمد السادس.

ترقبوا المقال غداً الأحد في "إيلاف" و"إيلاف المغرب" وأبرز ما فيه:

* اللحظات الأخيرة للملك الحسن الثاني وبدايات حكم محمد السادس:

من الأزمة الصحية إلى انتقال السلطة



مع والده الملك الحسن الثاني في احدى مناسبات توديع الحجاج

* الحياة الدراسية لولي العهد في المدرسة المولوية:

كيف عاش الطالب الأمير حياته الدراسية؟



في المدرسة المولوية

* اكتشاف موهبة الرسم:

كيف ظهرت موهبة الأمير في الرسم خلال دراسته الثانوية؟

* اللوحات الزيتية للأمير:

كيف كان ولي العهد - في ساعات الراحة رغم قِلتها - يرسم لوحات زيتية تعكس توجها فنيا وإبداعيا يجمع بين قوة الملاحظة ومرونة الريشة وجمالية الألوان.



الأمير سيدي محمد لدى حضوره افتتاح معرض للفنان الراحل الحسين ميلودي في الصويرة

* معايير الحسن الثاني الصارمة:

كيف كان والده الملك الحسن الثاني لا يقبل النتائج المتوسطة كما قال مرة لمجلة "باري ماتش" (نوفمبر 1976): "لقد علمني والدي أن أفضل مثلا أن ينال ولي العهد نقطة الصفر على أن يكون متوسط الذكاء".

* مهمة التعزية في السعودية:

حينما ذهب ولي العهد سيدي محمد ممثلا للمغرب إلى السعودية للتعزية في وفاة الملك فيصل.





مع الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي آنذاك

الفتى النحيف في جنازة الملك فيصل:

كيف ركز المصورون والصحافيون على الفتى النحيف المرتدي للبياض في جنازة الملك فيصل.



مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز



* متقدماً الموكب:

حينما سار ولي عهد المغرب بين أنور السادات وياسر عرفات. وعندما اشتد التدافع تبادل السادات وعرفات الكلام، وحماية للأمير اقترحوا عليه بأن يتقدم الموكب.



* مهمة إصلاح العلاقات مع الغابون:

يوم أرسله الملك الحسن الثاني في مهمة إلى الغابون في إطار مهمة لإصلاح ذات البين مع الرئيس عُمر بونغو، وكيف نجح فيها.



في مهمة لدى الرئيس الغابوني عمر بونغو

* رحم الله الملك ونصر الله الملك:

كيف تواصلت الحياة بعد رحيل الحسن الثاني وتولي محمد السادس؟

* من "اسميت سيدي" إلى "سيدنا":

هكذا انتقل الأمير سيدي محمد من لقب ’’اسميت سيدي ’’إلى لقب "سيدنا" بعد توليه العرش؟



ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد يلقي كلمة في حفل عشاء رسمي اقامته على شرفه مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت بلندن