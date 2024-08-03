باريس: عاش ظهير باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي "يوماً مذهلاً" مع منتخب بلاده الأولمبي على ملعب بارك دي برانس، بمساهمته الفعالة في تأهله التاريخي الى نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية في باريس.

لعب حكيمي على ملعب بارك دي برانس وكأنه على ارضه، ففضلاً عن الجماهير المغربية التي ملأت مدرجات الملعب، فهو يعرف جيداً دهاليز استاد "حديقة الأمراء" الخاص بفريقه باريس سان جرمان الذي يدافع عن الوانه منذ صيف 2021 والمتوج معه بلقب الدوري ثلاث مرات والكأس المحلية مرّتين.

قال في تصريحات في المنطقة المختلطة عقب المباراة "أمسية مذهلة. اللعب في بارك دي برانس بألوان المنتخب المغربي وتسجيلي هدفاً وبلوغ نصف نهائي تاريخي في أولمبياد في باريس، شعور لا يمكن وصفه إلا بالمذهل".

سجّل حكيمي الهدف الثالث في مرمى الولايات المتحدة في ربع النهائي في المباراة التي أنهاها رفاقه بفوز كاسح برباعية نظيفة وحجزوا بطاقتهم للمرة الاولى في تاريخهم إلى دور الأربعة.

لكن قائد "أسود الأطلس" في الأولمبياد أضاف "كلّ هذا لا يعني شيئاً أمام التتويج باللقب على الملعب حيث ستكون له نكهة خاصة"، مضيفاً "لم نحقّق شيئا بعد، وعلينا أن نواصل بنفس التواضع والإصرار".

"ميدالية تاريخية"

وتابع "هذا المنتخب قادر على كتابة التاريخ بميدالية أولمبية غير مسبوقة. حقّقنا الانجاز ذاته في مونديال قطر، لكننا خسرنا في دور الاربعة وخرجنا دون ميدالية. سنحاول تحقيق افضل من ذلك الإثنين" في إشارة إلى مواجهة إسبانيا في مرسيليا في نصف النهائي.

وعن مواجهة إسبانيا التي أطاحها المغرب في ثمن نهائي مونديال قطر، قال "لا أعرف ما إذا كانت ستكون مباراة خاصة، الحقيقة هي أنني لا أهتم، لدي هدف واحد هنا وهو الفوز بالميدالية، وأتمنى أن تكون ذهبية".

وأوضح حكيمي الذي تعلم فنون الكرة في إسبانيا وتحديداً مع ريال مدريد قبل الدفاع عن ألوان بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر الإيطالي وسان جرمان "أعلم أنه لكي نفعل ذلك علينا أن نواجه كل المنتخبات التي تقف في طريقنا، يجب أن نظهر للشباب أن المغرب قادر على منافسة العظماء ونحن نسير على الطريق الصحيح".

وأشار حكيمي الى أن مونديال قطر "فتح الأبواب أمامنا جميعًا نحن المغاربة، كرة القدم تنمو وتتحسن، ونأمل أن تستمر بهذا الشكل لفترة طويلة لأن لدينا العديد من الأهداف المقبلة من الآن فصاعدًا، مثل كأس إفريقيا وكأس العالم".

عن الهدف الذي سجله في مرمى الولايات المتحدة بمجهود فردي رائع من منتصف الملعب وبيسراه قال الظهير الأيمن "أنا هنا لمساعدة زملائي، لم أخطط أبدا لهز الشباك ولكن بطبيعة الحال أسعى إلى ذلك كلما سنحت الفرصة وأعتقد أنها كانت كذلك اليوم".

إحساسا منه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بعد اختياره بين اللاعبين فوق السن القانونية (23 عاماً)، رفض حكيمي رغم حمله لشارة القائد واختصاصه في لعب الكرات الثابتة مع المنتخب الأول، تسديد ركلات الجزاء تاركا المهمة للجلاد سفيان رحيمي هداف المسابقة برصيد خمسة أهداف حتى الآن بينها ثلاثة من ركلات جزاء.

أهدر حكيمي ركلة جزاء حاسمة في كأس أمم إفريقيا بساحل العاج مطلع العام الحالي، أمام جنوب أفريقيا (0 2) في ثمن النهائي، وقبلها في مباراة ضد تنزانيا (2 0) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 ضمن تصفيات مونديال 2026، قبل أن فعلها مرة ثالثة في مباراة ودية للمنتخب الاولمبي نادي فيلفرانش بوجولي الفرنسي (درجة الثالثة) في معسكره التدريبي في ليون.

عندما حصل المغرب على ركلة جزاء ضد الولايات المتحدة ذهب حكيمي وأخذ الكرة لكن الجماهير طالبته بتركها لرحيمي وهو ما نفذه بسرعة.