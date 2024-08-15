إيلاف من بيروت: في خطوة شجاعة بعد حادث طعن والده، ظهر لاعب برشلونة الشاب، لامين يامال، في تدريبات الفريق الخميس، استعداداً للمواجهة المنتظرة أمام فالنسيا السبت في افتتاح الموسم الكروي الجديد بالدوري الاسباني.



ورغم الصدمة التي خلفها الحادث، تلقى يامال دعمًا كبيرًا من زملائه والجهاز الفني، مما ساعده على الاستمرار في التحضير للمباراة، وأرسل نادي برشلونة شخصاً مقرباً من رئيس النادي خوان لابورتا لمرافقة عائلة نجم البارسا، وإبقائه على اطلاع بتطورات حالة والده.

وتعود جذور المشكلة إلى خلاف نشب بين الأب نصراوي وجيرانه، تطور إلى مشاجرة حادة انتهت بطعنه عدة مرات، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى جيرمان ترياس إي بوجول في بادالونا بعد إصابته بجروح متعددة، إلا أن حالته مستقرة.

القبض على المعتدين

وتتولى شرطة برشلونة التحقيق في هذا الاعتداء على والد نجم البارسا الشاب، حيث ألقت القبض على الشخص الرابع المتورط في الحادث، وذلك بعد اعتقال 3 متهمين آخرين الأربعاء، لاستجوابهم بشأن اتهامهم بمحاولة قتل النصراوي.

وتشير التحقيقات الأولية بشأن الحادث إلى أن والد يامال تورط في مشاجرة مع الجيران بداعي توجيه السباب له ظهر الأربعاء، قبل أن يتعرض لهجوم بسلاح حاد في الساعة 9:10 مساء ما أدى لإصابته بعدة طعنات في ذراعيه وجسمه.

الوالد مشهور بالشغب

وبينما يتولى رجال الشرطة التحقيق في القضية، كانت هناك دلائل على أن نصراوي ليس غريبًا عن الشغب، إذ سبق أن تورط في مشاجرة أخرى في حزيران (يونيو) الماضي، عندما هاجم خيمة انتخابية لحزب فوكس في ماتارو خلال حملة انتخابية للبرلمان الإسباني وقتها، وحُكِم عليه بغرامة قدرها 550 يورو.

اختبار للنجم الشاب

وفي ظل هذا التوتر، يستعد لامين يامال بقوة للظهور في مباراة برشلونة ضد فالنسيا، في اختبار جديد للعزيمة والاحترافية رغم الظروف الشخصية الصعبة.

يذكر أن يامال المغربي الأصل الاسباني الجنسية، يبلغ 17 عاماً، ونجح في الحصول على صكوك النجومية في بطولة أمم أوروبا يورو 2024، مع المنتخب الاسباني، المتوج باللقب، فقد تألق يامال بشدة مع رفاقه من العناصر الشابة، ونجحوا في الفوز باللقب بجدارة واستحقاق.