إيلاف من القاهرة: تحت تأثير مخدر الحشيش وقيادة سيارة بسرعة جنونية، دهس اللاعب المصري الدولي ولاعب الزمالك أحمد فتوح أمين شرطة كان يحاول عبور الطريق بالساحل الشمالي، ليلقى مصرعه على الفور، لتتم إحالة اللاعب للجنايات.

فقد أحيل لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح، الخميس، إلى محكمة الجنايات بعد تسببه في مقتل شرطي نتيجة دهسه بسيارته إضافة إلى تعاطيه الحشيش.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحمد محمد أبو الفتوح الشهير بـ"فتوح" -لاعب كرة قدم- إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ.

وأصدرت النيابة بيانا قالت فيه إنه سيتم محاكمة فتوح "لما نسب إليه من إحرازه الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، خلال قيادته سيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر". حسب التوصيف القانوني.

تجاوز السرعة المقررة

وبحسب البيان فقد "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق".

وأضاف أن "المجني عليه تناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته".

ولفت البيان إلى أنه "ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها".

هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جزم وفق الثابت بتقرير فحص العينة بتعاطي المتهم الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

الزمالك يدافع عن اللاعب

وكان أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك قد أعلن، الأحد، تكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب.

يذكر أن حارس مرمى الزمالك محمد صبحي كان بصحبة فتوح في السيارة خلال عودتهما من الساحل الشمالي قبل دهس الضحية، وتم إبلاغ وزارة الصحة وحفظ جثمان الضحية في أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفق مصادر محلية.

وأفرج عن صبحي نظرا لكون السيارة مملوكة لفتوح الذي كان يقودها فيما تم التحفظ على ظهير أيسر الزمالك في أحد أقسام الشرطة بالساحل الشمالي.

وكان أمين الشرطة يعبر الطريق السريع قبل تعرضه للحادث الذي أدى لوفاته على الفور.

مرتضى منصور يتدخل

من جانبه، أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، استعداده للدفاع عن اللاعب فى هذه القضية، وكان منصور قد اتهم في بداية عام 2023 اثنين من لاعبي فريق الزمالك وقتها بتعاطي الحشيش، وكان فتوح أحدهما.

وقال منصور آنذاك في تصريحات لقناة النادي: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين إلى نهاية الموسم. وصلنا مرحلة أن لاعبين اثنين دخلا المباراة بعد أن تعاطيا الحشيش". وذكر رئيس النادي أن اللاعبين هما أحمد فتوح وعبد الله جمعة، مؤكدا: "هناك مخدرات في جسديهما".