بوينوس ايرس : فاز المنتخب الأرجنتيني في غياب نجمه ليونيل ميسي على ضيفه تشيلي 3 0 على ملعب "إل مونومنتال" في العاصمة بوينوس ايرس، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وغاب اسم أفضل لاعب في العالم ثماني مرات عن تشكيلة بطلة العالم للمباراتين ضد تشيلي ثم كولومبيا بعد خمسة أيام في بارانكيا، بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام استدعاء مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا.

ويغيب ميسي (37 عاما) عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في منتصف تموز/يوليو خلال نهائي بطولة كوبا أميركا، من دون أن يمنع ذلك بلاده من الاحتفاظ باللقب القاري عقب الفوز على كولومبيا 1 0 بعد التمديد.

كما افتقد منتخب "ألبيسيليستي" نجمه الآخر أنخيل دي ماريا الذي كان اعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد التتويج القاري، وقد تم تكريمه قبل بداية المباريات حيث شاهد مع عائلته فوز بلاده من المدرجات.

افتتح أليكسيس ماك أليستر لاعب خط وسط ليفربول الإنكليزي التسجيل مع بداية الشوط الثاني (48)، قبل أن يضيف الوافد الجديد إلى أتلتيكو مدريد الإسباني المهاجم خوليان ألفاريس الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (84).

واختتم البديل ديبالا ثلاثية بلاده بعد تمريرة من البديل الآخر الشاب أليخاندرو غارناتشو (90+1).

وعززت الأرجنتين رصيدها في صدارة المجموعة المشتركة إلى 18 نقطة من ستة انتصارات مقابل هزيمة، ومهّدت الطريق لحجز مقعدها إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتتأهل أول ستة منتخبات في المجموعة مباشرة إلى العرس الكروي العالمي، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع ملحقا.

وفشلت تشيلي في الثأر من خسارتها أمام الارجنتين 0 1 في دور المجموعات لمسابقة كوبا أميركا، في طريق الاخيرة للاحتفاظ بلقبها.

ورغم غياب ميسي ودي ماريا، لم تفتقد تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني للفعالية الهجومية، بفضل تحركات هداف إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيس الذي ترك الكرة بحركة ساحرة تمر إلى ماك أليستر لافتتاح التسجيل، وألفاريس الذي تسبب بالكثير من القلق لدفاع التشيلي.

كما أحكم أبطال مونديال قطر 2022 سيطرتهم على وسط الملعب بفضل الثلاثي ماك أليستر ورودريغو دي بول وإنزو فرنانديس.

في المقابل، غابت الخطورة الهجومية للمنتخب التشيلي الذي يشرف عليه الأرجنتيني ريكاردو غاريكا فلم يصب الخشبات الثلاث سوى مرى واحدة من خمس تسديدات.

بوليفيا تسحق فنزويلا برباعية

وعلى ملعب "إستاديو مونيسيبال إل ألتو" على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر عن سطح البحر، حقق المنتخب البوليفي فوزه الثاني فقط في التصفيات بإسقاطه ضيفه الفنزويلي 4 0.

وتناوب على تسجيل رباعية بوليفيا كل من راميرو فاكا بعدما استحوذ لاعب الوسط البالغ 25 عاما على الكرة على بعد حوالي 27 مترا وأطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية العليا للمرمى (13)، وكارميلو ألغارانياس (45+5 من ركلة جزاء) وميغيل تيرسيروس (46) وإنزو مونتيرو (89).

وتقدمت بوليفيا للمركز السابع مع 6 نقاط، فيما تجمد رصيد فنزويلا التي تلقت خسارتها الثانية عند 9 نقاط في المركز الرابع.

وكانت النتيجة بمثابة تأكيد لقرار بوليفيا خوض مباراة الخميس في ملعب "إل ألتو" والتي تعني بالإسبانية "المرتفعات"، بدلاً من ملعبها المعتاد في لاباز والذي يقع على ارتفاع 3600 متر فوق سطح البحر.

وتسعى بوليفيا التي استعانت بمدربها الوطني أوسكار فييغاس الذي خلف البرازيلي أنتونيو كارلوس زاغوس في نهاية تموز/يوليو، إلى التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الاولى منذ بلوغها مونديال الولايات المتحدة 1994.

وعلى الرغم من الخسارة الفادحة لفريقه، رفض الأرجنتيني فرناندو باتيستا مدرب فنزويلا التطرق إلى قضية الارتفاع بعد المباراة، قائلا "من بين 10 أسئلة، هناك ثمانية أسئلة تتعلق بالارتفاع. لن تسمعوا مني أي شيء عن هذا الأمر".

وتتابع مباريات هذه الجولة الجمعة حيث تستضيف الأوروغواي صاحبة المركز الثاني الباراغواي في مونتيفيديو، بينما تواجه البرازيل المتعثرة في المركز السادس مع 7 نقاط فقط وتتأخر بفارق 11 نقطة عن الأرجنتين المتصدرة، الإكوادور في كوريتيبا السبت.