نيويورك : عادت الأميركية جيسيكا بيغولا السادسة عالميا من بعيد أمام التشيكية كارولينا موخوفا وخرجت فائزة 1 6 و6 4 و6 2 في الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، لتبلغ أول نهائي كبير في مسيرتها حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وبعد بداية كارثية في المجموعة الاولى حيث خضعت صاحبة الأرض لاسلوب لعب موخوفا، إضافة إلى تأخرها 0 2 في بداية الثانية، تمكنت بيغولا (30 عاما) من العودة إلى اجواء المباراة لتقلب "في الوقت المناسب" النتيجة أمام موخوفا المصنفة 52 لصالحها في ثلاث مجموعات.

خسرت المجموعة الاولى في 28 دقيقة، واستهلت الثانية بخسارة ارسالها وانقاذ كرة تأخرها 0 3، قبل أن تستفيد من أخطاء منافستها، في حين بدت أكثر صلابة في عمق الملعب ولم تترك حرية التحرك للتشيكية البالغة 28 عاما.

أقرّت بيغولا بعد نهاية اللقاء، قائلة "لقد بدأت (موخوفا) اللعب بشكل لا يصدق، وجعلتني أبدو وكأنني مبتدئة، ودمرتني".

وتابعت "لقد بدأت أخيرا في العثور على طريقي، وفي نهاية المجموعة الثانية بدأت اللعب بالأسلوب الذي اردته".

وقدّمت بيغولا مستويات جيدة في الفترة الاخيرة حيث فازت في 15 من مبارياتها الـ 16 الأخيرة، في سلسلة شهدت فوزها بدورة تورنتو وتعرضها لخسارتها الوحيدة في نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في منتصف آب/أغسطس أمام سابالينكا بالذات.

وعن مواجهتها في النهائي البيلاروسية المصنّفة ثانية عالميا، علّقت قائلة "سيكون الأمر صعبا أمام أرينا (سابالينكا)، إنها المرشحة الأوفر حظا، ومن الجنون جدا أن ألعب ضدها مرة أخرى في النهائي، فهذا يظهر مستوانا".

وتعتبر سابالينكا (26 عاما) التي تخوض ثاني نهائي لها تواليا في نيويورك، الاوفر حظا للفوز بلقب البطولة الأميركية للمرة الأولى في مسيرتها.