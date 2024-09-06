باريس : سيحلّ السائق البريطاني أوليفر بيرمان عند فريق هاس للفورمولا واحد بدلا من الدنماركي كيفن ماغنوسن الموقوف خلال جائزة أذربيجان الكبرى في الخامس عشر من الشهر الحالي، وفقا لما أفادت الجمعة الحظيرة الأميركية.

وسيخوض الشاب البالغ 19 عاما والذي يشغل منصب سائق الاحتياط في هاس قبل أن يصبح أساسيا العام المقبل بدلا من ماغنسون نفسه المغادر مع نهاية العام الحالي، منافسات الجولة السابعة عشرة التي تقام في شوارع باكو، في ثاني مشاركة له في البطولة العالمية.

وسبق لبيرمان أن حلّ أيضا بدلا من الإسباني كارلوس ساينس مع فيراري في جائزة السعودية الكبرى، عندما خضع الأخير لعملية جراحية جراء إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

وخلف مقود السيارة الحمراء، حقق بيرمان الذي يشغل أيضا منصب سائق الاحتياط في "الحصان الجامح"، نتيجة رائعة في جدّة بوصوله سابعا.

قال بيرمان في بيان نشره هاس "إن المشاركة في سباق كسائق احتياطي هي أكثر من مجرد تحد، خاصة مع وقت إعداد محدود، لكني محظوظ لأني قمت بذلك في وقت سابق من العام مع سكوديريا فيراري، لذا يمكنني على الأقل الاستفادة من هذه التجربة".

وأُوقِف ماغنوسن الذي سبق له أن نال 10 نقاط جزاء على رخصته القيادية "سوبر لايسنس"، عن التسابق بعدما حصل خلال جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونتسا على عقوبة جديدة من نقطتين عقب تسببه بحادث تصادم مع الفرنسي بيار غاسلي (ألبين).

ووفقا للقوانين المرعية الإجراء، في حال جمّع السائق 12 نقطة جزاء في 12 شهرا، يتم إيقافه تلقائيا عن المشاركة في السباق التالي.