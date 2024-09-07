إيلاف من لندن: دائماً ما يبحث الانكليز حول كرة القدم، عن ما هو أكثر إثارة من كرة القدم، وهذه هي لعبة الصحافة الرياضية الانكليزية التي تعد الأقوى عالمياً، والجديد هذه المرة هو طرح قضية تحمل درجة عالية من الحساسية، لأنها تتعلق بالنشيد الوطني للبلاد.

لماذا لن يغني لي كارسلي النشيد الوطني؟ مدرب منتخب انكلترا المؤقت يوضح الأسباب قبل مباراة جمهورية أيرلندا، حيث أكد خليفة غاريث ساوثغيت المؤقت لا ،أنه يقول "حفظ الله الملك".

صحيفة ستاندرد البريطانية أشارت إلى أن لي كارسلي المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنكليزي إنه لن يغني النشيد الوطني البريطاني قبل المباراة أمام جمهورية أيرلندا اليوم (السبت).

وتشكل المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في دبلن بداية حقبة جديدة لكلا المنتخبين، حيث يتولى مدرب أيسلندا السابق هيمير هالجريمسون مسؤولية تدريب الفريق المضيف لأول مرة ضد فريق يبدأ حقبة جديدة بدون غاريث ساوثغيت الذي استقال بعد استمراره لفترة طويلة في منصبه.

وقد جاءت الاستقالة بعد وقت قصير من الهزيمة الانكليزية في نهائي بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا في برلين في تموز (يوليو)، وتم تسليم مدرب تحت 21 عاما كارسلي زمام الأمور بشكل مؤقت بينما يدرس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم خياراته للتعاقد مع مدير فني جديد.

وقال كارسلي البالغ من العمر 50 عاما إن المواجهة في ملعب أفيفا ستكون "لحظة فخر بالنسبة لي ولأسرتي"، لكن غناء "حفظ الله الملك" يبدو أمرا غير وارد بالنسبة لرجل مثل جمهورية أيرلندا 40 مرة كلاعب.

وقال كارسلي، المولود في برمنغهام والذي تأهل للعب مع أيرلندا من خلال جدته، عن الأناشيد الوطنية: "هذا شيء كنت أعاني منه دائما عندما كنت ألعب مع أيرلندا".

وتابع :"الفجوة بين عملية الإحماء والنزول إلى الملعب والتأخير في عزف النشيد الوطني. لذا، فهذا شيء لم أفعله من قبل، كنت دائما أركز على المباراة وعلى تصرفاتي في حمى البداية بالمباراة. لقد وجدت حقا أنه في تلك الفترة كنت حذرا جداً من الوقوع في فخ عدم التركيز".

وأكمل بقوله :"لقد ركزت حقا على كرة القدم وقد نقلت ذلك إلى التدريب. لقد كان لدينا النشيد الوطني مع منتخب تحت 21 عاما أيضا وأنا في تلك اللحظات أفكر في طريقة أداء المنافس، وإجراءاتنا الأولى داخل المباراة".

واختتم :"إنني أحترم النشيدين الوطنيين بشكل كامل وأتفهم مدى أهميتهما بالنسبة لكلا البلدين. وهذا أمر أحترمه حقا."