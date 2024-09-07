نيويورك : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً الجمعة نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى حيث سيواجه دعماً جماهيرياً كبيراً لمصلحة صاحب الأرض تايلور فريتز.

وكي يصبح أوّل إيطالي يبلغ نهائي فلاشينغ ميدوز في نيويورك، تغلّب سينر على البريطاني جاك درايبر المصنف 25 بنتيجة 7 5، 7 6 (7 3)، 6 2 في مباراة دامت أكثر من ثلاث ساعات.

قال ابن الثالثة والعشرين بعد فوزه على "صديقي": "كانت مباراة بدنية كما لاحظتم. حاولت الصمود ذهنياً لأن الفوز عليه صعب".

ولاحراز لقبه الكبير الثاني بعد بطولة أستراليا مطلع السنة في ملبورن، يتعين عليه الفوز على فريتز المصنف 12 الذي أقصى صديقه ومواطنه فرانسيس تيافو 4 6، 7 5، 4 6، 6 4، 6 1.

وبات فريتز أول رجل أميركي منذ 2009 يبلغ نهائي بطولة كبرى، وهي الأولى في الغراندسلام لابن السادسة والعشرين البالغ طوله 1.96 م.

وسينر هو اللاعب الأكثر تحقيقاً للانتصارات هذه السنة على أرض صلبة (34 مقابل خسارتين) محرزا أربعة ألقاب، متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف (27).