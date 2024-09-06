باريس : وجهت إيطاليا صفعة قوية لفرنسا في عقر دار الأخيرة بالفوز عليها 3 1 الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" في باريس ضمن منافسات المجموعة الثانية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل برادلي باركولا (1) هدف فرنسا، قبل أن ترد إيطاليا بثلاثية عبر ديماركو (30) ودافيدي فراتيزي (51) وجاكومو راسبادوري (74).

ومنح مدرب فرنسا ديدييه ديشان الفرصة لمايكل أوليسيه جناح بايرن ميونيخ الألماني الوافد اليه حديثا، ليخوض أول مباراة رسمية له مع منتخب بلاده على حساب جناح باريس سان جرمان عثمان ديمبيليه في حين قاد خط الهجوم نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي.

وكان أوليسيه تألق بشكل لافت في صفوف منتخب فرنسا الأولمبي في ألعاب باريس الشهر الماضي وساهم بشكل كبير في إحرازه الميدالية الفضية.

وخاض المنتخبان المباراة على وقع عروض مخيبة لهما في كأس أوروبا الأخيرة، حيث خرج المنتخب الايطالي حامل اللقب في نسخة البطولة القارية صيف عام 2021، في ثمن النهائي ضد سويسرا بالخسارة 0 2، في حين بلغ المنتخب الفرنسي نصف النهائي من دون أن يقدم عروضا جيدة لا سيما مبابي قبل أن يخرج أمام إسبانيا 1 2.

ضرب المنتخب الفرنسي بقوة اذ افتتح التسجيل بعد مرور 13 ثانية فقط عندما نجح الجناح برادلي باركولا في اقتناص هدف السبق مستغلا تردد مدافع ايطاليا جوفاني دي لورنتسو ليسددها قوية في سقف شباك الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما زميله في صفوف باريس سان جرمان.

والهدف هو الأسرع في تاريخ منتخب فرنسا، كما أنه الهدف الأول لباركولا مع المنتخب في سادس مشاركة له معه.

وسنحت الفرصة أمام إيطاليا لادراك التعادل من كرة دافيدي فراتيزي الذي ارتطمت محاولته الرأسية بالعارضة (6).

وكادت فرنسا تعزز تقدمها لكن دوناروما تصدى لتسديدة مبابي الزاحفة (7).

ودخلت ايطاليا أجواء المباراة تدريجيا ونجحت في إدراك التعادل عبر مدافع إنتر فيديريكو ديماركو الذي أطلق كرة رائعة سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس مايك مانيان إثر تمريرة من ساندرو تونالي (30).

وتقدمت ايطاليا بواسطة فراتيزي الذي تابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (51)، قبل أن توجه الضربة القاضية لفرنسا عندما استغل خط وسط الأتزوري خسارة يوسف فوفانا للكرة في منتصف الملعب ليشن هجمة وصلت فيها الكرة الى راسبادوري الذي تابعها في المرمى (74).

وكانت المباراة بين المنتخبين الرقم 40 في تاريخ مواجهتهما وكانت الغلبة لإيطاليا في 19 مرة وفرنسا 11 مرة وتعادلا 10 مرات.

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت بلجيكا على اسرائيل 3 1 بينها هدفان لصانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين أحدهما من ركلة جزاء.