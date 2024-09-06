إيلاف من الكويت: استقبلت الكويت نجم المنتخب العراقي أيمن حسين قادماً من البصرة للعلاج بمستشفى الصباح بعد تعرضه لإصابة خطيرة "نزيف داخلي في الصدر" إثر تعرضه لهذه الإصابة في مباراة العراق أمام منتخب عمان في تصفيات آسيا للتأهل لمونديال 2026، والتي أقيمت الخميس في البصرة العراقية.

ففي المباراة التي جمعت العراق بعُمان في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، تعرض هداف المنتخب العراقي لتدخل قوي لكنه أكمل المباراة وسجل هدف الفوز في المباراة لمنتخب بلاده.

وتبين لاحقا أن اللاعب يُعاني من نزيف داخلي في الصدر نتيجة كدمة، ما تتطلب عملا جراحيا، ليتم نقله من البصرة التي كانت تقام بها المباراة إلى مستشفى "الصباح" في الكويت ورافقه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، والسفير العراقي في الكويت، المنهل الصافي.

الشكر للكويت وموقفها النبيل

ووجه اللاعب الشكر للكويت على استقباله إذ كتب عبر صفحته الرسمية على إنستغرام: "الحمدلله دائماً وأبداً.. الحمدلله حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله.. اطمأن أخوتي الجماهير العراقية بأنني بخير والحمدلله بفضل دعواتكم.. شكراً لوزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، وشكراً إلى وزير الشباب والرياضة الكويتي عبد الرحمن بداح المطيري، وإلى السفير العراقي المنهل الصافي وإلى الكابتن عدنان درجال الذي رافقني في رحلتي من البصرة إلى الكويت.. وشكراً للكابتن يونس محمود على تواصله الدائم.. وشكراً لجميع من اتصل وبعث رسالة للاطمئنان على صحتي".

وختم مهاجم منتخب العراق قائلا: "استراحة بأمر الله وأمر الله كله خير"، حسب قوله.

من جانبه، ثمن السفير العراقي في الكويت "اهتمام السلطات الكويتية السريع"، بعد نقل مهاجم منتخب العراق لتلقي العلاج في الكويت، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

رئيس وزراء العراق يتواصل مع النجم المصاب

من ناحيته أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على الوضع الصحي لمهاجم منتخب العراق أيمن حسين.

يذكر أن حسين سجل هدف فوز "أسود الرافدين" على سلطنة عُمان، في مستهل تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قبل أن يغادر الملعب بعد إصابته بكدمة رئوية أدت إلى نزيف داخلي.

ونُقل هداف العراق إلى الكويت لاستكمال علاجه، وتبادل رئيس الوزراء العراقي الحديث مع أيمن حسين، متمنّياً له الشفاء العاجل، قبل أن يحيي الجهاز الطبي في الكويت، الذي أشرف على الفحوص الطبية للاعب.