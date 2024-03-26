بغداد: بارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، لمنتخب العراق "أسود الرافدين" بعد فوزهم الكبير على منتخب الفلبين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، وكذلك البطولة الآسيوية.

وقال رئيس الوزراء، في تدوينة له على منصة "إكس": "نبارك لأسود الرافدين فوزهم الكبير في هذه المباراة المهمة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف: "نجدد دعمنا الكامل لمنتخبنا الوطني، ونحيّي جماهيرنا التي تؤازر وتشجع بروح وطنية عراقية خالصة".

وكان المنتخب العراقي قد تمكن الثلاثاء، من الفوز على نظيره الفلبيني بخمسة أهداف دون رد، ليمضي بنجاح في طريق تصفيات المونديال، ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وقد أقيمت المباراة على ملعب خوسي ريزال ميموريال ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني.

ووصل العراق إلى الفوز الرابع تواليًا ضمن المجموعة السادسة، رافعا رصيده إلى 12 نقطة، وسجل أيمن حسين هدف التقدم لأسود الرافدين في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني عن طريق أمير العماري عند الدقيقة 30، ثم عاد أيمن حسين وزيدان إقبال لتسجيل الثالث والرابع عند الدقيقتين 49 و68 على الترتيب، واختتم زيد تحسين مهرجان الأهداف عند الدقيقة 81 بتسجيله الهدف الخامس للعراق.