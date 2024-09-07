كوريتيبا (البرازيل) : أوقف المهاجم رودريغو تدهور البرازيل في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم، بتسجيله هدف الفوز على الإكوادور 1 0 الجمعة في كوريتيبا، ضمن الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الموحّدة.

وكانت تسديدة لاعب ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا كافية في الدقيقة 30 لمنح سيليساو الفوز بعد ثلاث خسارات توالياً، فارتقى من المركز السادس إلى الرابع.

رفع بطل العالم خمس مرات رصيده إلى عشر نقاط من سبع مباريات، لكنه لا يزال على بعد ثماني من الأرجنتين بطلة العالم ومتصدرة التصفيات بعد فوزها ست مرات حتى الآن آخرها الخميس على ضيفتها تشيلي 3 0.

وفيما ارتفع عدد المشاركين إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يتأهل أول ستة منتخبات من أميركا الجنوبية ويخوض السابق ملحقاً عالمياً.

عانت البرازيل في البطولات الأخيرة، فخرجت من ربع نهائي مونديال 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح وكوبا أميركا الأخيرة أمام الأوروغواي بركلات الترجيح أيضاً.