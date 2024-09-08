كانساس سيتي (الولايات المتحدة) : حقّق المنتخب الكندي لكرة القدم أول إنتصار له في عقر دار نظيره الأميركي منذ 67 عاما بعد أن تغلب عليه 2 1 السبت في مباراة دولية ودية في كانساس.

سجّل للمنتخب الكندي الذي يشرف عليه الألماني جيسي مارش كل من جاكوب شافيلبورغ (17) وجوناثان ديفيد (17) فيما سجّل للمنتخب الأميركي لوكاس دل لا توري (66).

ويعود آخر فوز للكنديين على أرض جارهم الأميركي الى العالم 1957 ضمن تصفيات كأس العالم (3 2).

وواصل المنتخب الأميركي عروضه المهزوزة في الفترة الأخيرة بعد Hن خرج من الدور الاول لمسابقة كوبا أميركا التي أقيمت على أرضه وأدت الى إقالة المدرب غريغ بيرهالتر.