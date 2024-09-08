نيويورك : تُوّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية عالميا بلقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد أن تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى السبت 7 5 و7 5.

وسبق لسابالينكا أن فازت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في العامين الأخيرين.

ولم يأتِ فوز سابالينكا من دون قتال حيث عوضت بيغولا تأخرها 0 3 لتتقدم 5 3 في المجموعة الثانية، قبل أن تعود سابالينكا وتفرض هيمنتها وتحسم اللقاء.

وأحرزت إبنة الـ 26 عاما 40 كرة رابحة لتصبح أول لاعبة منذ الألمانية أنجليك كيربر في عام 2016 تفوز ببطولتين كبريين على الملاعب الصلبة في العام نفسه.

وقالت سابالينكا وصيفة بطلة العام الماضي والتي بلغت نصف النهائي عامي 2022 و2023 "أنا عاجزة عن التعبير. في كثير من الأحيان كنت قريبة من الفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وأخيرا حصلت عليه".

وتابعت "لا تستسلمي أبدا لتحقيق حلمك. اعملي بجد. أنا فخورة بنفسي للغاية".

وصلت بيغولا الى فلاشينغ ميدوز في أعقاب فوزها بدورة تورونتو وحلولها وصيفة لسابالينكا نفسها في سينسيناتي. كما أنّها فازت بـ 15 مباراة من أصل 16 خاضتصها على الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية خلال هذا الصيف.

وعلّقت بيغولا عقب نهاية اللقاء "أتمنى لو سمحت لي بالحصول على مجموعة واحدة على الأقل. لقد خضنا مباراة صعبة في سينسيناتي قبل بضعة أسابيع وهي واحدة من أفضل اللاعبات في العالم".

وأضافت "إنها قوية للغاية ولن تمنحك أي شيء. يمكنها انتزاع المضرب من يدك.

"أنا سعيدة لأنني تمكنت من البقاء في المنافسة ومواصلة استغلال الفرص".

خسرت سابالينكا نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي أمام الأميركية الأخرى كوكو غوف، وعانت في بداية المباراة امام بيغولا التي تمكنت من كسر إرسالها لتتقدم 2 1.

غير أنّ سابالينكا أظهرت صلابة كبيرة وتمكنت من الردّ بالمثل لتقلب الطاولة وتتقدم 4 2.

تابع اللقاء حشد جماهيري غفير بلغ 23 ألفا تقدمه الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباق 100 م نواه لايلز، ونجم كرة السلّة الأميركية ستيفن كوري وبطل العالم السابق في الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون.

ومع أنّ بيغولا حظيت بدعم السواد الأعظم من الحاضرين، لكنها وقفت عاجزة أمام ضربات سابالينكا القوية. ومع أنّ البيلاروسية كانت متقدمة 5 2 في المجموعة الاولى، الا انّ بيغولا ردّت بقوة معادلة النتيجة 5 5 بعد أن كسرت إرسال سابالينكا.

وأظهرت سابالينكا قدرة عالية على استيعاب مجريات اللقاء وعادت لتحسم المجموعة الأولى 7 5.

ومرة أخرى تقدمت سابالينكا 3 0 سريعا في بداية المجموعة الثانية، لكنّ إبنة الـ 30 عاما عادت لتتقدم 5 3. وأظهرت البيلاروسية جهوزية عالية للتعويض فكسرت إرسال منافستها في طريقها لمعادلة النتيجة 5 5.