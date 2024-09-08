إيلاف من الرباط: انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات أقل من 20 سنة، السبت، (جرت المقابلة بداية من منتصف ليلة السبت الأحد بتوقيت المغرب)، أمام نظيره الإسباني بهدفين لصفر، ليودع نهائيات كأس العالم التي تحتضنها كولومبيا إلى غاية 22 سبتمبر الجاري،بعد حصده لثلاثة هزائم،أمام منتخبات المجموعة الثالثة،التي تضم أيضا البارغواي والولايات المتحدة .

حارسة المنتخب المغربي فاطمة الزهراء الجبراوي

وجاءت أهداف المنتخب الإسباني من توقيع اللاعبتين نايا أباريتشيو في الدقيقة 5 من ضربة رأسية، ولوتشيا مورالفي في الدقيقة 89، مع تألق حارسة المنتخب المغربي فاطمة الزهراء الجبراوي في صد أهداف محققة، بينها ضربة جزاء في الدقيقة 65 من اللقاء الذي جرت أطواره بملعب باسكوال غيريرو بمدينة كالي.

ولحساب منافسات نفس المجموعة تمكن منتخب الولايات المتحدة من ضمان التأهل إلى الدور الموالي بعد هزمه لمنتخب الباراغواي بسباعية نظيفة، محتلا بذلك مركز الوصافة وراء المنتخب الإسباني المنتصر في لقاءته الثلاثة.

وكان المنتخب المغربي قد انهزم في لقائه الأول من دور المجموعات أمام الباراغواي بهدفين نظيفين،وفي لقائه الثاني أمام الولايات المتحدة بهدفين نظيفين.

يشار إلى أن المنتخب المغربي،لهذه الفئة،يشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم للسيدات أقل من 20 سنة.