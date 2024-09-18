بروج : قاد المهاجم الإنكليزي البديل جايمي باينو غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية في بروج في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامها الجديد.

وقدم الفريقان مباراة جيدة تبادلا خلالها الهجمات وكان كل منهما أقرب إلى هز الشباك أكثر من مرة حتى رجَّح باينو غيتنز كفة الضيوف بهدفين في 10 دقائق بعد دخوله في الدقيقة 68 مكان الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر.

ومنح باينو غيتنز التقدم لدورتموند في الدقيقة 76 إثر تلقيه كرة من القائد الدولي إيمري دجان سددها قوية من داخل المنطقة إلى الشباك مباشرة، ثم أضاف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من فيليكس نيميتشا فتلاعب بمدافعين وسددها داخل المرمى (86).

وختم البديل الآخر الدولي الغيني سيرهو غيراسي بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر عرقلته من المدافع براندون ميكيلي (90+5).

وكان بوروسيا دورتموند صاحب الأفضلية منذ البداية وكاد الجناح الدولي الهولندي دونيل مالين يفعلها مبكرا بتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر البعيد (4)، وأخرى لكريم أديمي أبعدها الحارس سيمون مينيوليه بصعوبة (7).

وردّ كلوب بروج بقوة وكاد يهز الشباك إثر دربكة داخل المنطقة بعد ركلة ركنية حيث تهيأت الكرة أمام النيجيري رافايل أونييديكا من مسافة قريبة فسددها بقوة أبعدها حارس المرمى الدولي السويسري غريغور كوبل فتهيأت أمام النروجي هوغو فيتليسن سددها قوية ارتدت من العارضة وشتتها الدفاع (12).

وسدد الدنماركي أندرياس سكوف أولسن كرة قوية بين يدي كوبل (24).

وجرّب أديمي حظه بتسديدة ثانية من زاوية صعبة من مسافة قريبة تصدى لها ميونيوليه (29)، وأخرى زاحفة من خارج المنطقة للمدافع الدولي نيكو شلوتربيك بين يدي مينيوليه (34).

وتوغّل سكوف أولسن داخل المنطقة وتلاعب بلاعب الوسط باسكال غروس قبل أن يسدد الكرة قوية زاحفة من مسافة قريبة أبعدها كوبل إلى ركنية (38).

وكاد القائد هانز فاناكن يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (55).

وأنقذ كوبل مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة زاحفة لفيتيلسن من داخل المنطقة إلى ركنية لم تثمر (63).

ونجح باينو غيتنز في منح دورتموند التقدم لدورتموند إثر تلقيه كرة من القائد الدولي إيمري دجان سددها قوية من داخل المنطقة إلى الشباك مباشرة (76)، ثم أضاف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من نيميتشا فتلاعب بمدافعين وسددها داخل المرمى (86).

وختم البديل الآخر غيراسي بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر عرقلته من المدافع براندون ميكيلي (90+5).

وأوقعت القرعة دورتموند في مواجهة برشلونة الإسباني ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب، شاختار دانييتسك الأوكراني، سلتيك الاسكتلندي، جنك البلجيكي، شتورم غراتس النمسوي وبولونيا الإيطالي، فيما يلعب كلوب بروج مع مانشستر سيتي الإنكليزي، يوفنتوس الإيطالي، مواطنه ميلان، سبورتنغ البرتغالي، سلتيك الاسكتلندي، أستون فيلا الانكليزي وشتورم غراتس.

وفي مباراة ثانية، أكرم سلتيك وفادة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الايرلندي ليام سكيلز (17) والياباني كيوغو فوروهاشي (47) والبلجيكي أرني إنغلز (56 من ركلة جزاء) والياباني الآخر دايزن مايدا (70) والايرلندي الاخر آدم إيداه (87) مقابل هدف للنمسوي كيفن فيمر (61).