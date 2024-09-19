برلين : قررت بلدية ميونيخ إعادة تسمية أحد الشوارع القريبة من ملعب "أليانز أرينا" الخاص ببايرن، وذلك تكريما لأسطورة النادي البافاري والمنتخب الألماني لكرة القدم فرانتس بكنباور الذي توفي في وقت سابق من العام الحالي، وفق ما أعلنت الخميس.

وسيصبح اسم جزء من الشارع الذي يُطلق عليه حاليا فيرنر هايسنبرغ آلي ويمتد بمحاذاة الملعب في شمال المدينة، فرانتس بكنباور بلاتس.

وهذا التغيير يعني أن الملعب الذي من المقرر أن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو 2025، سيقع رسميا في فرانتس بكنباور بلاتس 5، وهو رقم "القيصر" الذي توفي في كانون الثاني/يناير الماضي عن 78 عاما، على أن يبدأ مفعول تغيير التسمية اعتبارا من 7 كانون الثاني/يناير 2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

وقال رئيس بلدية المدينة ديتر رايتر إن "تسمية شارع هو أعلى تكريم يمكن لمدينة ميونيخ أن تمنحه بعد وفاته وعلامة على الاحترام والتقدير العميقين اللذين نكنهما لفرانتس بكنباور".

وُلد بكنباور في ميونيخ عام 1945 وانضم إلى الفرق العمرية لبايرن عام 1959 في طريقه لقيادته إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى عام 1965 وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الذي بات معه من الأعظم في القارة الأوروبية.

قاد ألمانيا الغربية للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغلّبت على هولندا 2 1 في نهائي ميونيخ، ثم قاد كمدرب الفريق الذي فاز على الأرجنتين 1 0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990.

حصل بكنباور على لقب أفضل لاعب أوروبي لعامي 1972 و1976. شارك في 424 مباراة في الدوري الألماني، وسجل 44 هدفا، بما في ذلك خلال 13 عاماً مع بايرن الذي قاده لإحراز لقب الدوري أربع مرات، قبل انضمامه الى هامبورغ ونيويورك كوزموس الأميركي حيث أنهى مسيرته كلاعب في عام 1983.

ووصف رايتر بكنباور بأنه "أحد أعظم الرياضيين الذين أنتجتهم مدينتنا على الإطلاق"، مضيفا "بفضل نجاحاته الرياضية والتزامه بكرة القدم، ترك بصمة دائمة على المشهد الرياضي في ألمانيا. إن أسلوبه الهادئ والمرح وطريقة تعبيره عن نفسه سيظلون إلى الأبد جزءا من موقف ميونيخ تجاه الحياة".