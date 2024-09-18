باريس : استهل باريس سان جرمان الفرنسي مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامها الجديد بفوز بشق الأنفس على ضيفه جيرونا الإسباني 1 0 الأربعاء في باريس في الجولة الأولى.

وكان جيرونا في طريقه إلى اقتناص نقطة ثمينة في أول مباراة له في تاريخه في المسابقة القارية العريقة حيث حافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يرتكب حارس مرماه الأرجنتيني باولو غاسانيغا خطأ فادحا في التقاط كرة عرضية قوية للمدافع الدولي البرتغالي نونو منديش المتوغّل من الجهة اليسرى فأفلتت من بين يديه ومرت بين ساقيه إلى داخل المرمى.

وضغط سان جرمان منذ البداية بحثا عن افتتاح التسجيل لكنه قوبل بتكتل دفاعي ناجح لجيرونا.

وكانت أول فرصة خطيرة لسان جرمان تسديدة قوية للاعب الوسط الدولي وارين زاير إيمري اثر تلقيه كرة من المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي لكنها ارتدت من قدم المدافع التشيكي لاديسلاف كريتشي ومرت بجوار القائم الأيسر (11).

وهيّأ زاير إيمري كرة على طبق من ذهب بالكعب إلى الإسباني ماركو أسنسيو خارج المنطقة فتوغل داخلها وسددها قوية زاحفة بيسراه بجوار القائم الأيسر البعيد (13).

وتلقى سان جرمان ضربة موجعة بإصابة أسنسيو فترك مكانه إلى راندال كولو مواني (40).

واستهل سان جرمان الشوط الثاني بتسديدة زاحفة للدولي الإسباني فابيان رويس من خارج المنطقة بين يدي الحارس غاسانيغا (49).

وتدخل المدافع كريتشي في توقيت مناسب لإبعاد الكرة من أمام عثمان ديمبيلي اثر انفراده بالحارس بعد هجمة مرتدة سريعة انطلق بها من منتصف الملعب (55)، وسدد حكيمي من حافة المنطقة بين يدي الحارس (56)، وأخرى لديمبيلي من حافة المنطقة أيضا تصدى لها غاسانيغا (57).

وحرم الحارس والعارضة ديميبيلي من هز الشباك بردهما تسديدته القوية من مسافة قريبة (63)، ورأسية لكولو مواني من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيسر (70).

وأهدر كولو مواني فرصة سهلة من انفراد من مسافة قريبة بتسديده الكرة بجوار القائم الأيمن البعيد (83). وجاء الفرج في الدقيقة الاخيرة عندما توغل منديش داخل المنطقة ومرر كرة عرضية زاحفة قوية حاول غاسانيغا التقاطها لكنها افلتت من بين يديه ومرت بين ساقيه إلى داخل المرمى (90).

وفضلا عن جيرونا، يلعب سان جرمان مع مانشستر سيتي الإنكليزي، بايرن ميونيخ الالماني، أتلتيكو مدريد الاسباني، أرسنال الانكليزي، أيندهوفن الهولندي، سالزبورغ النمسوي وشتوتغارت الألماني.