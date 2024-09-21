سنغافورة : حقق البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين السبت التوقيت الأسرع في التجارب التأهيلية لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي شهدت تعرض سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس لحادث قوي أدى إلى اشهار الأعلام الحمراء.

وتقدم نوريس الذي سجل 1:29.525 دقيقة في شوارع حلبة مارينا باي بفارق 0.203 ثانية عن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، و0.316 ثانية و0.342 ثانية تواليا عن سائقي مرسيدس البريطانيين لويس هاميلتون وجورج راسل.

وحلّ سائق ماكلارين الآخر الأسترالي أوسكار بياستري خامسا متأخرا بفارق 0.428 ثانية.

قال نوريس ثاني ترتيب السائقين الذي تابع تفوقه في السباقات الاخيرة على فيرستابن المتصدر ليقلص الفارق إلى 59 نقطة "كان لديّ شعور جيد وثقة في السيارة منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع. أحب أن تصبح الأمور صعبة، ويصبح الأمر ممتعا".

من ناحيته، قال فيرستابن الذي تمكن من العودة بعد يوم صعب الجمعة "في النهاية، سارت التجارب التأهيلية بشكل جيد للغاية، وتمكنا من تطوير السيارة والنتائج، وعندما شاهدنا ما كنا عليه بالأمس، فإن هذا الصف الأول مرحب به".

ويبقى على نوريس الذي حقق التوقيت الأسرع في التجارب للمرة السادسة في مسيرته، أن يحتاط من خطر فيرستابن بعدما فشل في الاحتفاظ بمركزه عند المنعطف الأول في جميع انطلاقاته السابقة.

في المقابل، يتوجب على هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الذي سجل ثالث أسرع توقيت في سباقه الـ 350 في مسيرته أن يحذر من زميله راسل وبياستري.

وشهدت بداية الفترة الثالثة للتجارب تعرض ساينس لحادث قويّ بعدما خسر السيطرة على سيارته الحمراء عند المنعطف الأخير لتصطدم بحائط الأمان، ما أدى إلى الحاق الأضرار بالقسم الخلفي.

وخرج ساينس، الفائز بسباق العام الماضي في مارينا باي، سالما وعاد إلى منصات فريقه سيرا على قدميه، على أن يكتفي بالمركز العاشر الأحد، خلف زميله شارل لوكلير من موناكو الذي عمدت لجنة حكام السباق إلى شطب نتيجته بسبب تخطيه حدود الحلبة.