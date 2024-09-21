لندن : قاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون فريقه تشلسي إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج أرضه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، على حساب جاره اللندني وست هام 3 0، السبت ضمن المرحلة الخامسة.

وصحيح أن تشلسي فاز بكل مبارياته خارج قواعده، لكنه لا يزال يبحث عن فوزه الأول في ملعبه ستامفورد بريدج، حيث سقط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب افتتاحا 0 2 وتعادل مع كريستال بالاس 1 1.

وفيما رفع تشلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني موقتا بانتظار باقي نتائج المرحلة، مُني وست هام بخسارته الثالثة تواليا في ملعبه لندن ستاديوم.

وبكر جاكسون في افتتاح التسجيل، عندما كسر مصيدة التسلل على الممر الأيسر، فانطلق وانفرد من زاوية ضيقة، ليسددها خادعة مرت بين قدمي الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (4).

هبّت رياح التسجيل مرة جديدة عن طريق جاكسون بالذات. انفرد هذه المرة في قلب المنطقة، فلعب أرضية جديدة إلى يمين الحارس المتقدم عن مرماه، ليحقق الـ"بلوز" في أول ثلث ساعة بداية صاخبة (18).

وهذه أسرع ثنائية للاعب من تشلسي في الدوري، بعد هدفي العاجي ديدييه دروغبا في مرمى ميدلزبره في 2005 (17 دقيقة)، بحسب موقع أوبتا للاحصائيات.

عن ثقته القوية بنفسه، قال جاكسون "زملائي يساعدونني ويثقون بي. الأهم هو تحقيق الفوز".

ألغي هدف لوست هام عبر الغاني محمد قدوس بداعي التسلل (32) بعد أن طالب بركلة جزاء من خطأ للفرنسي ويسلي فوفانا على الهولندي كريسنسيو سامرفيل (30)، لينتهي الشوط الأول بثنائية جاكسون (23 عاما) الذي يفضله مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا على الفرنسي كريستوفر نكونكو.

في الشوط الثاني، نسج تشلسي على المنوال عينه، فهز شباك المضيف باكرا بتسديدة قوية لكول بالمر، مستفيدا من تمريرة مقشرة لجاكسون اثر هجمة مرتدة (47)، ليحقق رجال ماريسكا فوزا صريحا.