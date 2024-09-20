لندن : أكد المدرب الإيطالي لنادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم إنتسو ماريسكا الجمعة أن الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون هو قلب الهجوم رقم واحد في تشكيلة النادي اللندني، مؤكدا أن الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو هو بديله.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي عشية دربي العاصمة أمام الجار وست هام يونايتد في المرحلة الخامسة "في الوقت الحالي نيكولاس (جاكسون) هو مهاجمنا، ليس لدي شك في ذلك".

وانضم نكونكو البالغ من العمر 26 عامًا (10 مباريات دولية) إلى تشلسي في صيف 2023 قادمًا من لايبزيغ الألماني بمكانة نجم خصوصا وأنه تم التعاقد معه مقابل 65 مليون يورو، لكن الإصابات أفسدت موسمه الأول مع النادي اللندني.

لجأ ماريسكا، المدرب الجديد لتشلسي، إلى خدماته بشكل أساسي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن يجلسه على مقاعد البدلاء عندما بدأ الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولعب نكونكو أساسيا في مباراتي الدور الفاصل المؤهل لمسابقة كونفرنس ليغ ضد سيرفيت جنيف السويسري وسجل ركلتي جزاء، واحدة ذهابا (2 0) ومثلها إيابا (1 2)، وسجل هدف الفوز على بورنموث (1 0) نهاية الأسبوع الماضي بعد سبع دقائق من دخوله مكان جاكسون.

وأضاف ماريسكا "بالنسبة لي، في الوقت الحالي، نيكولاس (جاكسون) هو مهاجمنا، ليس لدي أي شك بناءً على الطريقة التي يعمل بها كل يوم" في التدريبات والمباريات.

وتابع "منذ بداية الموسم، وبطريقة لعبنا، استخدمنا نيكولاس، لكن هذا لا يعني أننا لن نستخدم (الإسباني) مارك (غويو) أو كريستوفر كقلب هجوم رقم 9، حسب المباريات".

وأردف قائلا "في الوقت الحالي، نحن سعداء جدًا مع نيكولاس" الذي سجل هدفين في الدوري حتى الآن (افتتح التسجيل في مرمى ولفرهامبتون 6 2، وأمام كريستال بالاس 1 1).