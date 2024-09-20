باريس : تسعى أندية باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب وموناكو وبريست إلى البناء على البداية الموفقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد، عندما تخوض غمار المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري.

وحقق باريس سان جرمان فوزا صعبا على ضيفه جيرونا الاسباني 1 0 الأربعاء، واستهل بريست مشاركته التاريخية في المسابقة القارية العريقة بالفوز على شتورم غراتس النمسوي 2 1، وبالنتيجة ذاتها ألحق موناكو الخسارة الأولى هذا الموسم برشلونة الإسباني ومدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

وحده ليل بين رباعي فرنسا في دوري الابطال مني بالخسارة وكانت أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي بثنائية نظيفة.

ويحل باريس سان جرمان ضيفا على رينس السبت في سعيه الى فوزه الخامس تواليا وتشديد قبضته على الصدارة، بيد أنه سيواجه فريقا حقق فوزين متتاليين وعلى حساب فريقين عريقين هما رين ونانت وذلك بعدما كسب نقطة واحدة في مباراتيه الاوليين هذا الموسم.

ويحوم الشك حول مشاركة حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما مع فريق العاصمة بسبب إصابة عضلية حرمته من المشاركة أمام جيرونا، حيث حافظ خليفته الوافد الجديد الروسي ماتفي سافونوف على نظافة شباكه. الأمر ذاته بالنسبة الى المهاجم الدولي الإسباني ماركو أسنسيو الذي اضطر الى ترك أرضية الملعب أمام الفريق الكاتالوني قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق بسبب اصابة عضلية أيضا.

قمة ليون ومرسيليا

ويملك المدرب الإسباني لويس أنريكي الأسلحة اللازمة للعودة بالنقاط الثلاث بالنظر الى القوة الهجومية الضاربة بقيادة الجناحين الدوليين برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وقلب الهجوم راندال كولو مواني إلى جانب ركيزتي الوسط وارين زاير إيمري والإسباني فابيان رويس.

ويأمل فريق العاصمة إلى الضغط على مطارديه المباشرين مرسيليا وموناكو كونه يلعب قبلهما بـ24 ساعة وبالتالي توسيع الفارق معهما إلى خمس نقاط.

وتنتظر مرسيليا قمة نارية أمام مضيفه ليون في ختام المرحلة الأحد، فيما يخوض موناكو اختبارا سهلا نسبيا أمام ضيفه لوهافر بعد ظهر اليوم ذاته.

وحقق مرسيليا بداية مثالية نسبيا مع مدربه الجديد الايطالي روبرتو دي تزيربي، بجمعه 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، لكن السفر إلى ليون يظل تحديًا.

في شباط/فبراير الماضي، خسر مرسيليا بهدف نظيف أمام فريق في مرحلة إعادة البناء الكاملة تحت رعاية مدربه بيار ساج. يمني ليون النفس بتصحيح مساره بعد خسارتين متتاليتين وفوز وتعادل حيث يحتل المركز الثالث عشر، ما يعني أن نتيجة هذه المباراة مهمة لكلا الناديين.

وتدعو الأحداث الخطيرة التي شابت مباراة الفريقين الموسم الماضي على الملعب "الأولمبي" في مرسيليا، إلى توخي أقصى قدر من الحذر من الناحية الأمنية. ومنعت السلطات أنصار مرسيليا من السفر الى ليون.

ويبدو موناكو مرشحا للفوز عندما يستضيف لوهافر التاسع خصوصا وانه يخوض المواجهة بمعنويات عالية عقب فوزه على برشلونة المنقوص 2 1 الخميس.

بدوره، يطمح بريست مفاجأة الموسم الماضي الى استغلال فوزه التاريخي في مشاركته الاولى في المسابقة القارية العريقة لتصحيح مشواره هذا الموسم بعد اكتفائه بفوز واحد مقابل ثلاث هزائم.

ويلعب بريست مع تولوز الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم في المرحلة الماضية عندما تغلب على لوهافر 2 0 وذلك بعد تعادلين وخسارة.

ويملك ليل الثامن فرصة العودة الى سكة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات عندما يستضيف ستراسبورغ العاشر السبت.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة نيس مع ضيفه سانت إتيان المنتشي بفوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على ليل 1 0 في ختام المرحلة الرابعة.