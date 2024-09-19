ميلانو : اكتفى أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنكليزي، بنقطة في برغامو بتعادله السلبي مع أتالانتا الإيطالي بطل "يوروبا ليغ" الخميس في الجولة الأولى من الحلة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم المقامة هذا الموسم بنظام مجموعة واحدة وبمشاركة 36 فريقا عوضا عن 32.

في مستهل مشوار يجمعه بباريس سان جرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي في أقوى مواجهتين له من أصل ثمانية بحسب النظام الجديد، كان أرسنال يمني النفس بالعودة من برغامو بالنقاط الثلاث كي يتحضر بأفضل طريقة لما ينتظره الأحد في "ستاد الاتحاد" ضد مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في المرحلة الخامسة من الدوري الممتاز.

لكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عجز عن الوصول إلى شباك مضيفه الإيطالي الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ولم يقدم الفريقان الكثير أمام المرميين في لقاء بدأه أرسنال بسيطرة ميدانية لكن من دون فعالية وكانت أبرز فرصه في الشوط الأول بعد ركلة حرة وتسديدة من بوكايو ساكا من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ماركو كارنيسيكي ببراعة (13).

وفي بداية الشوط الثاني، حصل أتالانتا على فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء اقتنصها البرازيلي إيدرسون من الغاني توماس بارتي، لكن الحارس الإسباني دافيد رايا تألق وحرم ماتيو ريتيغي من منح الأفضلية للفريق المضيف بعدما صدها ومن ثم المتابعة الرأسية للمهاجم الأرجنتيني الأصل (51).

وبدا الفريقان بعد ذلك عاجزين عن الوصول إلى المرمى، فانتهت المواجهة الأولى على الإطلاق بينهما بالتعادل السلبي.

وفي العاصمة الإسبانية، حول أتلتيكو مدريد الاسباني، وصيف بطل 1974 و2014 و2016، تخلفه أمام ضيفه لايبزيغ الألماني إلى فوز بهدفين للفرنسي أنطوان غريزمان من تسديدة "على الطائر" بعد عرضية من ماركوس يورنتي (28)، والاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس في الدقيقة الاخيرة برأسية بعدما وصلته الكرة من غريزمان بالذات إثر ركلة ركنية (90)، مقابل هدف للسلوفيني بنيامين شيشكو برأسية بعدما تابع صدة مواطنه حارس المرمى يان أوبلاك (4).