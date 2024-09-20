برشلونة : يستقبل فياريال المتألق هذا الموسم نظيره برشلونة متصدر الترتيب والعائد من خسارة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يسعى ريال مدريد حامل اللقب إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الأداء.

ورغم أنّ فياريال خسر العديد من لاعبيه البارزين خلال الصيف، لكنّ الوافد الجديد أيوسي بيريس ساعده على تسجيل بداية أكثر من رائعة حيث يحتل المركز الرابع بـ 11 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو وريال مدريد وخلف برسا المتصدر (15).

وينتظر رجال النادي الكاتالوني الذي سجّل بداية مثالية في سعيه لاستعادة اللقب بعد أن حصد خمسة انتصارات من خمس مباريات امتحانا صعبا للاحتفاظ بسجله النظيف.

وكان بيريس الذي كان جزءا من تشكيلة المنتخب الإسباني المتوجة بكأس أوروبا 2024 قد انضم الى "الغواصات الصفراء" في آب/أغسطس الماضي قادما من ريال بيتيس.

وبعد أن خسر المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث ثاني هدّافي الدوري الموسم الماضي لمصلحة أتلتيكو، وضع فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال ثقته ببيريس وقد نجح رهانه الى حدّ الآن.

وسجّل المهاجم البالغ 31 عاما هدفا قاتلا ليمنح فريقه الفوز على ريال مايوركا الأسبوع الماضي، كما سجّل هدف التعادل أمام فالنسيا وآخر حاسم ضد إشبيلية، ليصبح في رصيده ثلاثة اهداف بفارق هدف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة متصدر ترتيب الهدافين.

وقال بيريس "لا أزال في طور التأقلم، اكتسب المزيد حيال أفكار المدرب وزملائي".

وتابع "ما زلت أرى ما يحتاجه الفريق مني، والثقة ترتفع مع الأهداف ويجب أن استمر على هذا النحو".

وقال المهاجم أنه يشعر بالسعادة والتقدير في فياريال، في ما بدا أنّه رسالة مبطنة لفريقه السابق.

وقال بيريس لشبكة دازون "كل شيء يحدث لسبب ما، لقد سعى فياريال بقوة من أجلي، لقد منحني قيمة كبيرة كلاعب كرة قدم، ومنحني الأهمية التي أستحقها. أنا سعيد بالتغيير، وبتواجدي هنا، وبكيفية سير الأمور والبداية القوية".

ويبدو أنّ التغييرات التي أجراها فياريال كانت ذات صوابية عالية فشكّل وصول كل من دييغو كوندي، سيرجي كاردونا، لوغان كوستا من الرأس الأخضر وآخرين قوة دفع كبيرة له.

وسيسعى أصحاب الأرض للاستفادة من إرهاق النادي الكاتالوني الناتج عن خوضه الخميس مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الذي يشارك في الدوري الفرنسي والتي خسرها العملاق الكاتالوني بشكل مفاجئ 1 2.

ويؤازر أيوسي صانع اللعب أليكس بايينا وجناح برشلونة السابق المغربي إلياس أخوماش المنتقل الى فياريال الموسم الماضي.

وقال أخوماش معترفا بأنها مباراة خاصة بالنسبة له "من الصعب دائما مواجهة برشلونة، فهم متصدرو الدوري الإسباني، لكن لدينا أفكار واضحة ونعمل على تنفيذها حتى تتحقق في المباراة".

أضاف "قضيت طفولتي كلها هناك ولدي ذكريات رائعة، كل ما أخذته من النادي كان إيجابيا".

يغيب عن برشلونة فيرّان توريس بداعي الإيقاف، إضافة الى قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة وفي طليعتهم الأوروغوياني رونالد أراوخو والهولندي فرنكي دي يونغ.

ومن ناحية أخرى، يستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول السبت ساعيا الى مواصلة سلسلة انتصاراته وتحسين الاداء.

وفاز ميرينغي في مبارياته الثلاث الأخيرة منها على حساب شتوتغارت الألماني 3 1 في دوري الأبطال الثلاثاء.

وبعد أن استهل الموسم بتعادلين من أصل مبارياته الثلاث الأولى، استعاد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وهج الانتصارات حيث يأمل في الوصول إلى قمة مستوياته التي يطمح اليها بعد وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويحلّ أتلتيكو مدريد ضيفا على رايو فايكانو الأحد.

لاعب تحت المجهر: خاميس رودريغيس

تتجه الأنظار الى الوافد الجديد الى رايو فايكانو، الكولومبي خاميس رودريغيس، لاعب ريال مدريد السابق، خلال مواجهة فريقه المرتقبة امام أتلتيكو.

خاض الدولي الكولومبي ظهوره الأول بقميص رايو الإثنين قادما من دكة الاحتياط، ومن المرتقب أن يشارك لوقت أطول في نهاية الأسبوع.

وستكون خبرة رودريغيس مهمة جدا للفريق في سعيه لتحقيق نتيجة جيدة أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي استهل الموسم بصورة قوية.

إحصائيات بارزة

4 نال ريال مدريد حتى الآن أربع ركلات جزاء، متقدما على ألافيش (2)

7 يتصدر لاعب برشلونة الشاب لامين جمال الدوري في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعين