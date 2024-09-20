سيدني : ترك غراهام أرنولد منصبه كمدرب لمنتخب أستراليا لكرة القدم بعد بداية ضعيفة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفقا لما أعلن اتحاد اللعبة المحلي الجمعة.

وقال أرنولد (61 عاما) في بيان "بعد تفكير ملي، أعتقد أن الوقت قد حان لقيادة جديدة لتوجيه الفريق إلى الأمام".

وجاءت استقالة أرنولد بعد خسارة مفاجئة على أرضه أمام البحرين 0 1 في وقت سابق من هذا الشهر، ثم تعادل سلبي أمام إندونيسيا، مما جعل أستراليا تحتل المركز الخامس من أصل ستة منتخبات في مجموعتها في التصفيات.

وشغل أرنولد منصب مدرب المنتخب الأسترالي منذ آب/أغسطس 2018 وقاده إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وكانت هذه المرة الثانية التي يتولى فيها تدريب المنتخب بعد أن شغل المنصب مؤقتا بين 2006 و2007.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي جيمس جونسون "رحيل غراهام أرنولد يمثل نهاية حقبة في كرة القدم الأسترالية".

وأضاف "تحت قيادة غراهام، حققنا إنجازات مذهلة رفعت من شأن كرة القدم الأسترالية على الساحة العالمية".