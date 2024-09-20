برلين : انضم البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن ميونيخ والإسباني شابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، الجمعة إلى الأصوات المتزايدة التي تطالب باتخاذ إجراءات بشأن عبء المباريات الزائد على اللاعبين، وسط مناقشات حول إضرابات.

وقال كومباني إنه يجب وضع حد أقصى لعدد المباريات التي يمكن للاعب المشاركة فيها كل عام، بينما أشار ألونسو إلى أن اللاعبين يجب أن يكون لهم دور أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بجدول المباريات.

ويتزايد القلق بشأن الحمل الملقى على اللاعبين في السنوات الأخيرة، خاصة مع رفع عدد المباريات.

هذا العام، أضيف إلى النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عدد مباريات إضافي، بينما يُقام مونديال الأندية الموسّع بمشاركة 32 فريقا هذا الصيف، وهو الوقت الذي كان يحصل فيه اللاعبون عادة على استراحة.

ويُمكن أن تلعب الأندية الكبرى التي تشارك في البطولات الأوروبية والكؤوس المحلية، ما يصل إلى 75 مباراة هذا الموسم.

وعلّق كومباني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة المضيف فيردر بريمن السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني "كان هذا الموضوع مطروحا بالفعل خلال مسيرتي (كلاعب)"، معتبرا إياه "موضوع مهم للغاية".

وأضاف "أن تلعب 75 أو 80 مباراة يصل إلى حد يصبح فيه الأمر غير واقعي".

ورأى أن "الحل الذي طالما رغبت فيه هو وضع حد أقصى لعدد المباريات التي يمكن للاعب المشاركة فيها كلاعب فرد. ضعوا حدا أقصى. ضعوا فترات إجازة إلزامية (للاعبين)".

ووعد كومباني بإجراء تناوب في تشكيلة الفريق في الأسابيع المقبلة إذ يخوض بايرن المباريات غير المحلية أيضا في منتصف الأسبوع.

وكان الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي حيث أمضى كومباني سنوات عديدة كلاعب، هدّد بإضراب اللاعبين.

قال "إذا استمر الوضع على هذا النحو، سيأتي وقت لن يكون هناك خيار آخر".

وأدلى البرازيلي أليسون حارس ليفربول الإنكليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بتصريحات مماثلة في الأيام الماضية.

بدوره، أشار ألونسو إلى "تفهّم رودري واللاعبين الآخرين"، وذلك قبل استضافة فولفسبورغ الأحد.

وتابع "يجب أن يكون للاعبين المحترفين دور في هذه القرارات لأننا نريد أن نشاهد كرة قدم جيدة. الجدول الزمني مزدحم للغاية. يجب الاستماع إليهم".

وفي سياق آخر ضمن حديث كومباني، أشار إلى أن القرار بشأن مشاركة الحارس المخضرم مانويل نوير في المباراة المقبلة "سيتخذ بعد التدريب".

وكان الحارس استُبدل بين الشوطين في الفوز الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9 2 الثلاثاء في دوري الأبطال، وذلك عقب سقوطه على ظهره.