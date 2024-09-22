سيدني : حسم الاتحاد الأسترالي لكرة القدم هوية المدرب الجديد للمنتخب الوطني باختياره توني بوبوفيتش لخلافة غراهام أرنولد، وذلك وفق ما أفادت تقارير محلية الأحد.

وترك أرنولد منصبه الجمعة بعد بداية ضعيفة للمنتخب الأسترالي في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت استقالة أرنولد بعد خسارة مفاجئة لأستراليا على أرضها أمام البحرين 0 1 في وقت سابق من هذا الشهر، ثم تعادل سلبي أمام إندونيسيا، مما جعلها تحتل المركز الخامس من أصل ستة منتخبات في مجموعتها في التصفيات.

وشغل أرنولد منصب مدرب المنتخب الأسترالي منذ آب/أغسطس 2018 وقاده إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ونظرا لأن المباراة المقبلة لأستراليا في التصفيات مقررة في العاشر من الشهر المقبل ضد الصين، لم يكن أمام الاتحاد الأسترالي الكثير من الوقت للبحث عن بديل لأرنولد، فوقع الخيار على بوبوفيتش لتولي المهمة بعقد لعامين، وذلك وفق ما أفادت صحيفتا "سيدني مورنينغ" و"ّذي أُستراليان" نقلا عن مصادر عدة.

ولم يعلق الاتحاد الأسترالي على هذه المعلومات.

ودافع بوبوفيتش، البالغ من العمر 51 عاما، عن ألوان المنتخب الأسترالي في 58 مباراة وبرز كمدافع في صفوف الفريق المحلي سيدني يونايتد وسانفريتشي هيروشيما الياباني وكريستال بالاس الإنكليزي حيث ارتدى شارة القائد، والعربي القطري وأخيرا سيدني أف سي الذي اعتزل معه اللعب عام 2008.

وكمدرب، تولي بوبوفيتش تدريب وسترن سيدني واندررز وقاده للقب دوري أبطال آسيا عام 2014، فيما توج بلقب الدوري الأسترالي مع بيرث غلوري.

كما تولى الاشراف لفترة وجيزة على كارديمير كارابوك سبور التركي وكسانثي اليوناني.