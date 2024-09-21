باريس : جنّب البديل عثمان ديمبيليه فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب خسارته الأولى هذا الموسم بتسجيله هدف التعادل أمام مضيفه 1 1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأدرك ديمبيليه التعادل لبطل الدوري في المواسم الثلاثة الماضية بعد ثلاث دقائق من نزوله إلى أرض الملعب بدلا من لاعب الوسط الشاب ديزيريه دويه المصاب (68)، ردا على هدف الياباني كيتو ناكامورا (9).

وخاض سان جرمان اللقاء وهو في صدارة ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، قبل أن يهدر أول نقطتين له بتعادله مع رينس حيث بات يتقدم بفارق ثلاث نقاط عن مرسيليا الذي يحلّ ضيفا على ليون الأحد وموناكو الذي يستضيف لوهافر في اليوم ذاته. في حين يحتل رينس المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

ولم يجد نادي العاصمة قبل مباراته أمام رينس صعوبة في التغلب على كل من لوهافر 4 1، مونبلييه بسداسية نظيفة وليل وبريست بالنتيجة ذاتها 3 1، كما فرض نفسه من دون الكثير من الاقناع أمام جيرونا الإسباني 1 0 في مستهل مغامرته في دوري أبطال أوروبا في انتصاره الخامس تواليا في عدد المباريات ذاته.

في المقابل، وبعد خسارته أمام ليل 0 2 افتتاحا، لم يذق رينس طعم الهزيمة في أربع مباريات، فتعادل مع مرسيليا 2 2 وفاز على رين ونانت بالنتيجة ذاتها 2 1، وتعادل مع سان جرمان.

واضطر الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان للتخلي عن خدمات حارسه الإيطالي جانلويجي دوناروما ولوكاس هرنانديز وبرينسل كيمبيبي والبرتغالي غونسالو راموش والإسباني ماركو أسنسيو للاصابة. في حين قرر منح الدولي المغربي أشرف حكيمي فترة راحة، ليعمد إلى اجراء خمسة تغييرات مقارنة مع التشكيلة التي خاضت الامتحان القاري في منتصف الاسبوع.

وفاجأ رينس ضيفه بهدف بعد 9 دقائق من صافرة البداية عبر الياباني ناكامورا اثر تمريرة من مواطنه جونيا إيتو، فسيطر على الكرة داخل المنطقة وتخلص من القائد الباريسي البرازيلي ماركينيوس وسدد بقدمه اليمنى في الشباك.

وكاد سان جرمان أن يدرك التعادل في أبرز فرصه في الشوط الأول، إلّا أن الحارس يهفان ضيوف تصدى مرتميا على الأرض لتسديدة على "الطاير" من الكوري الجنوبي كانغ إن لي (21).

وأدرك البديل ديمبيليه التعادل لفريقه بعد ثلاث دقائق من دخوله بدلا من دويه الذي تعرض لاصابة في كاحله، بعد عرضية من البرتغالي جواو نيفيش على الجهة اليسرى إلى الدولي الفرنسي غير المراقب ليتفوق على المدافع الإسباني سيرجيو أكيمي ويسدد بقدمه اليمنى من زاوية ضيقة في الشباك (68)، وأكده حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد انتظار طويل.

وهو الهدف الرابع لديمبيليه في الدوري هذا الموسم في خمس مباريات، علما أنه كان سجل ثلاثة أهداف فقط في "ليغ1" الموسم الماضي.

ليل يواصل هدر النقاط

وواصل ليل الذي تلقى سلسلة من أربع هزائم في مختلف المسابقات هدر النقاط بتعادله مع ضيفه ستراسبورغ 3 3.

وفشل ليل الذي يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين في الدوري أمام سانت إتيان 0 1 وباريس سان جرمان حامل اللقب 1 3 في المرحلتين الماضيتين، اتبعهما بهزيمة أمام سبورتنغ البرتغالي 0 2 في مستهل مغامرته في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، وقبلهما أمام سلافيا براغ التشيكي 1 2 في إياب الملحق المؤهل للمسابقة القارية الأم.

تقدم ليل الذي اظهر علامات ضعف دفاعيا بهدفي الكوسوفي إيدون زيغروفا (15 و27)، قبل أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف عبر البرازيلي أندري سانتوس (30) والهولندي إيمانويل إيميغا (42) والسويدي سيباستيان ناناسي (66).

وأنقذ الكندي جوناثان ديفيد فريقه ليل من خسارة خامسة تواليا في مختلف المسابقات بتسجيله هدف التعادل من ركلة جزاء تسبب بها زميله البرتغالي تياغو سانتوش (84).

ويحتل ستراسبورغ المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات وهزيمة.

وتعادل رين مع ضيفه لنس 1 1.