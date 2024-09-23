مدريد : قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن "أساليب اللعب المتعددة" لبطل أوروبا ساهمت بعدم تعرضه للخسارة في 38 مباراة ضمن الدوري المحلي.

خسر الفريق الملكي مباراة واحدة الموسم الماضي في الدوري، أمام أتلتيكو مدريد في 24 أيلول/سبتمبر 2023.

وفيما يتعرض فريقه للانتقاد بسبب طريقة اللعب المعتمدة، قال مدربه المحنك في مؤتمر صحافي الإثنين "لا أرى بأننا نلعب بشكل سيئ".

وأضاف "المهم انه على مر السنين، لا يملك ريال مدريد هوية واحدة. قمنا بعمل جيد، دفاعيا بكتلة متراجعة، قمنا بمرتدات سريعة، استحوذنا على الكرة بشكل جيد في بعض المباريات".

وتابع "عدم امتلاك هوية واضحة يدفع البعض إلى الاعتقاد بأننا لا نملك أسلوبنا الخاص. وهذه الحقيقة، لا نملك أسلوبا، لدينا العديد من الأساليب".

ويملك برشلونة أطول سلسلة دون خسارة في الدوري الإسباني، بواقع 43 مباراة بين نيسان/أبريل 2017 وأيار/مايو 2018 تحت اشراف لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي.

ويستضيف ريال ألافيس الثلاثاء في سعيه لتقليص الفارق البالغ أربع نقاط مع غريمه برشلونة.

ستكون المباراة الـ300 لأنشيلوتي مع فريق العاصمة خلال فترتين في مختلف المسابقات مع ريال.

وقال أنشيلوتي انه سيجري "بعض التناوب" ردا على سؤال حول الدفع بمهاجمه الفرنسي الجديد كيليان مبابي ضد ألافيس، وذلك بعد أن جلس نجمه الآخر فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز فيها على إسبانيول 4 1 السبت عندما سجل كل أهدافه في الشوط الثاني.

وكشف أنشيلوتي أن لاعب وسطه الإنكليزي جود بيلينغهام الذي تعرض لاصابة في كتفه سيكون جاهزا لمواجهة ألافيس.