باريس : قلب فريق أوروبا تخلفه 4 8 في اليوم الثاني وتغلب بقيادة الإسباني كارلوس ألكاراس على فريق العالم 13 11، في كأس ليفر في كرة المضرب الأحد في برلين.

واستعاد فريق أوروبا اللقب الذي خسره في آخر سنتين، وذلك بعد هيمنته على البطولة في نسخها الأربع الأولى.

استهل فريق أوروبا، بقيادة مدربه النجم السويدي السابق بيورن بورغ، اليوم الأخير بشكل جيد، مع فوز ألكاراس والنروجي كاسبر رود على الأميركيين بن شيلتون وفرانسيس تيافو 6 2، 7 6 (8 6)، ليقلصوا الفارق إلى 7 8.

لكن شيلتون ألحق الخسارة الثانية بالروسي دانييل مدفيديف في الفردي 7 6 (8 6)، 5 7، 10 7، ليتقدم فريق العالم بقيادة مدربه النجم الأميركي السابق جون ماكنرو 11 7.

في المباراة الثانية من الفردي، كان تيافو قادرا على منح فريق العالم اللقب، لكن الألماني ألكسندر زفيريف تفوق أمام جماهيره في برلين.

أحرز تيافو المجموعة الأولى 7 6 (7 5)، وكسر إرسال الألماني في الثاني متقدما 3 2، لكن زفيريف عاد معادلا 4 4. ورغم إنقاذ تيافو ثلاث كرات لحسم المجموعة، عاد وخسرها 5 7.

وفي الشوط الفاصل (تاي بريك) السوبر حيث يخرج فائزا أول لاعب يدرك النقاط العشر، حسمه زفرييف 10 5، مقلصا الفارق إلى 10 11.

وفي المواجهة الأخيرة الحاسمة، التقى ألكاراس مع الأميركي تايلور فريتس. تقدم الإسباني سريعا 5 1، كاسرا إرسال خصمه مرتين، في وقت اشتكى الأميركي من أوجاع في كتفه الأيسر.

حسم ألكاراس المجموعة 6 2 في نصف ساعة، وتابع تقدمه بكسر الإرسال القوي لفريتس في الشوط الثالث، مستفيدا من أخطائه المباشرة.

بيد أن فريتس الذي يخوض دورته الأولى منذ حلوله وصيفا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وراء الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، نهض وحصد ثلاثة أشواط متتالية ليتقدم 5 4، بيد أن ألكاراس استعاد زمام الأمور وأنهى المجموعة 7 5.

ورفض ألكاراس (21 عاما) تشبيهه بالسويسري روجيه فيدرر حامل لقب 20 بطولة كبرى معتبرا أنها "مستحيلة": "لا زلت بعيدا جدا عن هذا المستوى. آمل في الوصول إليه يوما ما، لكنه حقا مستحيل"

وكان ألكاراس أحرز لقبي رولان غاروس وويمبلدون هذه السنة، رافعا عدد ألقابه الكبرى إلى أربعة.

تابع الإسباني الذي خاض كأس ليفر للمرة الأولى "نحن فخورون. أنا حقا سعيد. لقد قمنا بعمل جيد في الأيام الأخيرة". أردف المصنف ثالثا عالميا "كدنا نخسر، لكن ساشا (زفيريف) قدم مستوى جيدا ومنحنا الفرصة لرفع كأس ليفر".

وكان فريق العالم توّج في لندن 2022 وفانكوفر العام الماضي، فيما فازت أوروبا في أول أربع نسخ.

وهذه النسخة الأخيرة التي يتولى فيها بورغ وماكنرو الإشراف على الفريقين بعد استمرارهما منذ 2017، إذ سيحل بدلا منهما العام المقبل الفرنسي يانيك نواه والأميركي أندريه أغاسي تواليا.

وأطلق النجم السابق روجيه فيدرر البطولة عام 2017، وهي مستلهمة من كأس رايدر في الغولف وتحمل اسم النجم الأسترالي السابق رود ليفر آخر لاعب يحرز بطولات الغراندسلام الأربعة في عام واحد وذلك في 1969.

وتجمع البطولة ستة لاعبين من كل فريق. يفوز من يسبق خصمه للفوز بمجموعتين، وبحال التعادل بمجموعة يتم الحسم عبر شوط فاصل (تاي بريك) من عشر نقاط.