مدريد : شدد ريال مدريد حامل اللقب الخناق على غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وأكد استعداده لدربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 2 الثلاثاء في المرحلة السابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وبدا النادي الملكي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الاول بثنائية نظيفة خصوصا بعد هدفه المبكر بعد 54 ثانية بواسطة لوكاس فاسكيس، قبل أن يضيف الدولي الفرنسي كيليان مبابي الثاني في الدقيقة 40.

وعزز رودريغو تقدم الملكي مطلع الشوط الثاني (48)، ما سمح للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراته الـ300 في مختلف المسابقات على رأس الادارة الفنية لريال مدريد في فترتين، بإجراء تبديلات بإخراج مبابي ورودريغو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي إيدر ميليتاو، لكنه كاد يدفع الثمن غاليا بعدما تراخى لاعبوه في الدقائق الاخيرة واستقبلت شباكهم هدفين بواسطة الأوروغوياني كارلوس بينافيديس (85) وكيكي غارسيا (86).

ورفع ريال مدريد سجله الخالي من الهزائم في الليغا الى 39 مباراة متتالية وتحديدا منذ سقوطه أمام جاره أتلتيكو مدريد 1 3 على ملعب ميتروبوليتانو في 24 أيلول/سبتمبر 2023.

وسيدافع ريال مدريد عن سلسلته الأحد المقبل على ملعب ميتروبوليتانو بالذات عندما يحل ضيفا على جاره في قمة المرحلة الثامنة، على أمل الاقتراب من أطول سلسلة دون خسارة في الدوري والتي يملكها برشلونة بواقع 43 مباراة بين نيسان/أبريل 2017 وأيار/مايو 2018 تحت اشراف لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي.

وهو الفوز الخامس تواليا لريال مدريد في مختلف المسابقات والخامس في الليغا فرفع رصيده الى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي يستضيف خيتافي الأربعاء.

وبكر النادي الملكي بالتسجيل وتحديدا بعد 54 ثانية عبر قائده فاسكيس الذي استغل تمريرة عرضية بعد مجهود فردي للبرازيلي فينيسيوس جونيور داخل المنطقة وسددها من مسافة قريبة داخل المرمى.

ورد الارجنتيني توماس كونيتشري بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة بين يدي الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا (12).

وسجل مبابي هدفا ألغي بداعي التسلل (22).

ونجح مبابي في التعزيز بعد لعبة مشتركة مع جود بيلينغهام حيث مرر له كرة بحركة فنية رائعة فهيأها له الدولي الانكليزي داخل المنطقة حيث تلاعب الدولي الفرنسي بالمدافع المالي موسى ديارا وسددها بيمناه على يمين الحارس أنتونيو سيفيرا (40).

وهو الهدف الخامس لمبابي في الليغا هذا الموسم بينها ثلاث ركلات ترجيح، فلحق بجناح برشلونة الدولي البرازيلي رافينيا الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف زميل الاخير الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

وعلى غرار الشوط الاول، ضرب ريال مدريد بقوة في الثاني بهدف مبكر سجله رودريغو اثر تلقيه كرة من فاسكيس فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه بين ساقي الحارس سيفيرا (48).

وكاد البديل البرازيلي إندريك يضيف الهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة (73).

وكاد البديل الجزائري عبد الرحمن رباش يقلص الفارق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الايسر البعيد لمورتوا (77).

ونجح بينافينديس في تقليص الفارق بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك (85)، وأضاف البديل غارسيا الثاني بتسديدة من داخل المنطقة (86).

فوز بشق الأنفس لاشبيلية

وواصل اشبيلية معاناته على أرضه بانتزاعه فوزا بشق الأنفس على حساب ضيفه بلد الوليد 2 1.

وانتظر اشبيلية الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول لافتتاح التسجيل عندما مرر النيجيري

كرة عرضية حاول بيكي فرنانديس متابعتها داخل المرمى فارتطمت بقدم المدافع دافيد توريس وعانقت شباك حارس مرماه الإستوني كارل هين (45).

ونجح بلد الوليد في إدراك التعادل عبر كيكي بيريس بتسيدة من مسافة قريبة اثر تمريرة من ماريو مارتين أسكنها مرمى الحارس النروجي أوريان نايلاند (56)، قبل أن يسجل النيجيري تشيديرا إيجوكي في ترجيح كفة الفريق الاندلسي بمجهود فردي أنهاه بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة على يمين الحارس هين (85).

وأكمل اشبيلية الدقائق السبع من الوقت بدل لاضائع بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه البرازيلي ماركاو لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو الفوز الثاني لاشبيلية هذا الموسم بعد الأول الصعب على ضيفه خيتافي 1 0 في المرحلة الخامسة.

وخسر اشبيلية مباراتين على ارضه امام فياريال 1 2 وجيرونا 0 2 في المرحلتين الثانية والرابعة تواليا مقابل تعادلين خارجها امام لاس بالماس 2 2 وريال مايوركا سلبا في الاولى والثالثة تواليا.

وارتقى اشبيلية الى المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند خمس نقاط وتراجع الى المركز الثامن عشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل فالنسيا مع أوساسونا سلبا.

وتخلص فالنسيا من المركز التاسع عشر قبل الاخير بعدما رفع رصيده الى خمس نقاط وصعد الى المركز السابع عشر بفارق الاهداف امام بلد الوليد، فيما قفز أوساسونا الى المركز اسابع مؤقتا برصيد 11 نقطة.

ويلعب الأربعاء أيضا جيرونا مع رايو فايكانو، على أن تختتم المرحلة الخميس بلقاءات إسبانيول مع فياريال، ولاس بالماس مع ريال بيتيس، وسلتا فيغو مع أتلتيكو مدريد.