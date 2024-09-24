بكين : ترغب النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا في انهاء موسمها الرائع، بالعودة إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب، بحسب ما قالت الثلاثاء.

وصُنّفت سابالينكا في المركز الأول في دورة الصين المفتوحة، بعد انسحاب المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك "لأسباب شخصية" لم تعلن عنها.

وبعد تتويجها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بمقدور سابالينكا قطع خطوة وازنة نحو تخطي شفيونتيك، بحال تتويجها في بكين "بالطبع هذا أحد أهدافي، أن أنهي الموسم في صدارة التصنيف".

أضافت ابنة السادسة والعشرين التي أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع السنة للمرة الثانية "لن أركّز على ذلك، بل أحاول التركيز على لعبي. هناك ثلاث دورات متبقية".

تابعت "أحاول تقديم افضل ما لدي في أرض ملعب التنس. بعد الموسم، سأرى ما إذا كان هذا كافيا لصدارة التصنيف أم ينبغي تحسين بعض جوانب لعبي للصعود إلى المركز الأول".

وكانت حاملة لقب ثلاثة بطولات كبرى قد تصدرت التصنيف السنة الماضية، قبل أن تتخطاها شفيونتيك.

أضافت صاحبة الضربات الأمامية (فورهاند) الصاروخية "أن تكون الأفضل في العالم فهذا يعني كل شيء. من الجيد أن تدرك انك تقوم بالأمور بشكل جيد، وان كل ساعات التمارين لم تذهب سدى".

وستلعب سابالينكا للمرة الأولى منذ تغلبها على الأميركية جيسيكا بيغولا في نهائي فلاشينغ ميدوز مطلع الشهر في نيويورك، وقد أعفيت من خوض الدور الأول.

تشارك بيغولا أيضا في الدورة المصنفة ضمن سلسلة الألف نقطة، على أرض صلبة في العاصمة الصينية، إلى جانب الأميركية كوكو غوف، اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى والبطلة الصينية جنغ تشينوي.