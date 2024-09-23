مانشستر (المملكة المتحدة) : يواجه نجم وسط مانشستر سيتي الإنكليزي ومنتخب إسبانيا خطر الغياب عن الموسم بكامله بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وفقا لما كشفته تقارير في إسبانيا الإثنين.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصابا خلال تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب مع غريمه في السنوات الأخيرة أرسنال 2 2 في الدوري الإنكليزي الأحد بعد سقوطه أرضه وهو يمسك بركبته اليمنى.

وأفادت شبكة "إيه إس بي إن" وصحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية أن الاختبارات التي أجريت الاثنين أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وتُعد خسارة رودي ضربة كبيرة لآمال سيتي في إحراز لقبه الخامس تواليا في الدوري الإنكليزي وسعيه ايضا لإحراز لقب دوري أبطال اوروبا من جديد.

ويطرح إسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق كمرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد مباراة أرسنال "رودري قوي. ترك الملعب في هذه المباراة لأنه شعر بشيء ما، وإلا فإن رودري سيبقى هناك".