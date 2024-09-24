ميلانو : أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2027 ستُنقل بعيدًا عن سان سيرو في ميلانو بسبب عدم اليقين بشأن عمليات التجديد المحتملة للملعب العريق.

وقال الاتحاد الأوروبي إن سان سيرو خسر استضافة المباراة النهائية لأن مدينة ميلانو لا تستطيع ضمان أن الملعب والمنطقة المحيطة به "لن يتأثران بأعمال التجديد".

وأضاف "تقرر عدم منح استضافة المباراة النهائية إلى ميلانو وإعادة فتح عملية تقديم طلبات الاستضافة لاختيار مكان مناسب، ومن المتوقع اتخاذ القرار في (أيار) مايو/(حزيران) يونيو 2025".

وكان الاتحاد الاوروبي أكد في 22 أيار/مايو الماضي عندما اختار بودابست لاستضافة المباراة النهائية لنسخة 2026، أن نهائي 2027 قد يكون من نصيب ميلانو إذا تم الانتهاء من تجديد ملعب سان سيرو.

وكان فريقا ميلان وإنتر ميلان اللذان يلعبان مبارياتهما البيتية على ملعب سان سيرو، رفضا في وقت سابق من هذا الشهر مشروعًا لتحديث وإعادة هيكلة الملعب الشهير، المملوك لمدينة ميلانو.

وقال عمدة ميلانو جوزيبي سالا إن الناديين سيكونان مستعدين لإعادة إطلاق مشروعهما الأولي لبناء ملعب جديد في المنطقة المجاورة مباشرة لملعب سان سيرو والذي تم التخلي عنه العام الماضي بعد خلافات سياسية وبيروقراطية.

واشترى ميلان في وقت سابق من هذا العام، أرضًا في ضاحية سان دوناتو ميلانيزي، إلى الجنوب الشرقي من المدينة، كجزء من خطة للانتقال خارج الحدود الرسمية لمدينة ميلانو على أمل الحصول على موافقة البناء بسهولة أكبر.

ويضع بطل الدوري الإيطالي الحالي إنتر نصب عينيه بلدتي روزانو وأساغو، جنوب ميلانو مباشرة، بعد استطلاع إمكانية البناء على أرض صناعية سابقة في ضاحية سيستو سان جوفاني الشمالية المكتظة بالسكان.