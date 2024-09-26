إيلاف من الرباط:تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، الخميس، إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم، التي تحتضنها أوزبكستان حتى السادس من أكتوبر المقبل، وذلك بعد فوزه، في قاعة المجمع الرياضي ببخارى، على منتخب إيران بأربعة أهداف لثلاثة.

وجاءت المواجهة مثيرة، بحكم قيمة المنتخبين، وترتيبهما المتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تحتل إيران الرتبة الرابعة والمغرب الرتبة السادسة.

وافتتح المنتخب الإيراني النتيجة في الدقيقة الثالثة، عن طريق علي رضا رضائي، قبل أن يعود المنتخب المغربي ليفرض سيطرته ويسجل أربعة أهداف خلال الشوط الأول من المواجهة التي أدارها الحكم السويسري دانييل ماتكوفيتش، بمساعدة كل من الكرواتي نيكولا جيليتش، والبرازيلية أنيليز شولز، والفنزويلية أوريانا زامبرانو، والبرتغالي إدواردو فيرنانديز.

وتناوب على أهداف النخبة المغربية كل من خالد بوزيد في الدقيقة السادسة، وسفيان المسرار في الدقيقتين الـ10 والـ16، وإدريس رايس الفني في الدقيقة الـ19.

واستطاع المنتخب الإيراني أن يقلص النتيجة بتسجيل هدفين مع بداية الشوط الثاني، عن طريق الحسين طيبي في الدقيقة 21، ومسلم أولادغاباد في الدقيقة 22.

وجاءت باقي دقائق الشوط الثاني قوية بين الطرفين، من دون أن تتغير النتيجة.

واختير المغربي سفيان الشعراوي أفضل لاعب في المواجهة.

ويواجه المنتخب المغربي، الأحد المقبل، بقاعة المجمع الرياضي ببخارى، في لقاء ربع النهاية منتخب البرازيل، متصدر التصنيف العالمي. وسبق للمنتخبين أن تواجها في نفس الدور من مونديال ليتوانيا، وانتهت المواجهة بانتصار صغير للمنتخب البرازيلي بهدف لصفر. وهي المواجهة التي أكدت قوة المغاربة، التي جعلتهم يتصدرون منتخبات الإفريقية والعربية، ويصنف سادسا على المستوى العالمي.

ويخوض المنتخب المغربي نهائيات أوزبكستان منقوصا من عنصرين مهمين للإصابة، هما يوسف جواد وبلال البقالي. فيما أصيب عثمان الإدريسي ضد طاجيكستان، في دور المجموعات، ليغيب عن الميادين لأربعة أو خمسة أسابيع، وبالتالي سيكون خارج المنافسة ولن يستطيع إكمال المشوار رفقة المنتخب المغربي في المونديال، فيما أصيب في مقابلة البرتغال اللاعب إسماعيل أمازال، قبل أن يصاب خالد بوزيد في مواجهة إيران.

وتضم قائمة المنتخب المغربي المشارك في النهائيات، والذي يدربه هشام الدكيك، 14 لاعباً، هم كريم أنبيا ومحمد شريدو ويوسف بنسالم وأنس العيان وأنس دحاني وعثمان الإدريسي وسفيان بوريط وإسماعيل أمزال وسفيان الشعراوي وعثمان بومزووسفيانالمسرار وخالد بوزيد وإدريس الرايس الفني ومحمد كمال.