كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن غياب نجم برشلونة، فيران توريس، عن مباراتي منتخب إسبانيا القادمتين في دوري الأمم الأوروبية. سيفتقد المنتخب الإسباني خدمات توريس في مواجهتي الدنمارك وصربيا، المقررتين يومي 12 و15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

سبب غياب توريس

* إصابة حالت دون انضمامه للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية

* طبيعة الإصابة لم يتم الكشف عنها في التقرير

استدعاء لاعبين بديلين

قرر لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، استدعاء لاعبين لتعويض غياب توريس:

برايان جيل (23 عاماً): خاض مباراته الأولى مع المنتخب تحت قيادة لويس إنريكي في 2021؟ وشارك في 4 مباريات دولية حتى الآن

برايان سرقسطة (23 عاماً): تم استدعاؤه للمرة الأولى في الموسم الماضي. وخاض مباراة دولية واحدة ضد إسكتلندا (انتهت بفوز إسبانيا 2-0)

أهمية المباراتين القادمتين

تعد مباراتا الدنمارك وصربيا ذات أهمية كبيرة لمنتخب إسبانيا في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية. يسعى المنتخب الإسباني لتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز موقفه في البطولة.