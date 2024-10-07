بغداد - من المؤمل أن يجري نجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين اليوم الاثنين فحصه الطبي الأخير في العاصمة القطرية الدوحة، لتحديد مدى جاهزيته للاشتراك في المواجهتين المقبلتين لأسود الرافدين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، يومي العاشر والخامس عشر من تشرين الأول الحالي، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الجهاز الفني على تواصل مستمر مع أيمن حسين، ويأمل أن تثبت الفحوصات الطبية جاهزيته للاشتراك في المباراتين المرتقبتين".

وفي سياق متصل، أوضـح عماد، أن" وفد المنتخب توجه مساء أمس إلى محافظة البصرة، بينما ستكتمل الصفوف بالتحاق اللاعبين المحترفين اليوم الاثنين، ليتم بعد ذلك الشروع بالتحضيرات الفنية والخططية للقاء فلسطين الـذي سيحتضنه ملعب البصرة الدولي".

وأشار عماد إلى أن" المدرب خيسوس كاساس، قرر توجيه الدعوة لمدافع النجف علي فائز، ليعوض غياب لاعب الشرطة حسن رائد الذي تعرض للإصابة في لقاء فريقه الأخير أمام الطلبة".

