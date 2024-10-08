كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن خطط نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي من ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سبب اهتمام السيتي بزوبيميندي

• إصابة رودري هيرنانديز بقطع في الرباط الصليبي

• غياب رودري حتى نهاية الموسم

•الحاجة لتعزيز خط الوسط

مميزات زوبيميندي

• بديل رودري في المنتخب الإسباني

• يتمتع بصفات فنية عالية

• إمكانية الاعتماد عليه لتعويض غياب رودري

وضع زوبيميندي مع ريال سوسيداد

لم يوقع زوبيميندي عقداً جديداً مع ناديه الحالي، مما يفتح الباب أمام إمكانية انتقاله. قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 60 مليون يورو.

اهتمام سابق من ليفربول

رفض زوبيميندي عرضاً من ليفربول بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المصدر: شبكة "ريليفو" الإسبانية