أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفيّ الخاص بمباراة المنتخب أمام نظيره الفلسطيني الذي أقيم اليوم الأربعاء، في قاعةِ المؤتمرات الصحفيّة بفندقِ مناوي باشا، أن أسود الرافدين على أتم الجاهزية للقاء فلسطين على الرغم من صعوبتها.

وقال كاساس في المؤتمر الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب فلسطين يُعد فريقا منظما على جميع الخطوط، حيث تمكن من تحقيق نقطة أمام كوريا الجنوبية، بينما خسر فريقنا نقطتين في مباراة سابقة ضد الكويت بسبب خطأ تحكيمي".

وأشار كاساس الى أنه "قام بتحليل أداء المنتخب الفلسطيني الذي أثبت قوته في مبارياته السابقة"، مؤكداً أنه "لا توجد فروق كبيرة بين الفريقين".

وأكد كاساس أن "المنتخب لا يعاني من أي مشاكل تتعلق بالغيابات، معرباً عن ارتياحه لوجود 25 لاعباً جاهزاً في صفوف الفريق"، مضيفاً أن "أيمن حسين جاهز لمباراة فلسطين لكن لم نقرر بعد إشراكه في بداية المباراة أو في الشوط الثاني.

وعبّر كاساس عن رغبته في استثمار وجود الجماهير في المباراة القادمة، مشدداً على أهمية دعمهم قائلاً : "على الجماهير الحضور والوقوف خلال 90 دقيقة خلف المنتخب فهم جزء مهم في الطريق إلى المونديال".

وفي ختام المؤتمر، أعرب عن أمله في أن يسود السلام في العالم وأن تنتهي الحروب، متمنياً أن يتمكن الجميع من إنقاذ الأرواح في مختلف مناطق العالم.

من جانبه تحدث لاعبُ المنتخب الوطنيّ زيد تحسين في المؤتمرِ الصحفيّ عن أهميةِ المباراة في مشوار التصفيات، وضرورة خطفِ نقاطها من أجل المُضي في صدارةِ المجموعة ومواصلة الثبات نحو قطع تذكرةِ التأهل إلى المونديال.

وقال تحسين: إن "الجاهزية على أتمها، والتركيز في التدريباتِ بدأ واضحاً، وكل فردٍ من لاعبي المنتخب يسعى لتقديمِ أفضل ما عنده من أجل تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ ضد منتخبِ فلسطين، معززةً بالأداءِ الجيد".

ووجه لاعبُ المنتخب رسالةً إلى الجماهير العراقيةِ بضرورةِ أن يكون الملعبُ ممتلئاً بالكامل، كون الدعم الجماهيريّ ساهمَ في جميع مباريات المنتخب الوطنيّ بكسبِ نقاط المباريات التي تمّ خوضها في البصرة، لذلك نحن نعولُ على عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة".

