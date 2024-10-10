برلين : عُيّن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي السابق مديرا لعمليات كرة القدم في ريد بول التي تملك أندية لايبزيغ الالماني وسالزبورغ النمسوي ونيويورك الاميركي، وفقا لما أفادت المجموعة النمسوية الأربعاء.

قال كلوب (57 عاما) الذي تخلى عن مهامه الفنية مع "الريدز" في نهاية الموسم الماضي بعد تسع سنوات قضاها في رحاب النادي "بعد قرابة 25 عاما على دكة المدربين، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في مشروع مثل هذا".

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق الذي سيتولى مهامه الإدارية الجديدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2025 "أرى دوري في المقام الأول كمستشار للمدربين وإدارة أندية ريد بول".

وجاء في بيان أصدرته العلامة التجارية النمسوية لمشروبات الطاقة الأربعاء "لن يتدخل كلوب في الأعمال اليومية للأندية، بل سيتولى منصبا استراتيجيا أعلى مستوى".

واستبعد الألماني هذا الصيف التدريب مرة أخرى في المستقبل القريب. وحسب شبكة "سكاي" الالمانية، فإن عقد كلوب مع ريد بول يحتوي على شرط رحيل إذا أتيحت له الفرصة ليصبح مدربا لمنتخب بلاده.

وأعاد كلوب فريق ليفربول إلى الساحتين المحلية والقارية خلال فترة وجوده في ملعب "أنفيلد"، فقاده للفوز بلقب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

وبعد ساعات من تعيين كلوب، رُبط اسم عملاق مشروبات الطاقة بعرض اسحتواذ على نادي باريس أف سي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وفقا لمصادر مطلع على الأمر، تجرب محادثات بين النادي وريد بول بالإضافة إلى عائلة أرنو التي تملك العلامة التجارية الفاخرة "أل في أم أش".

رفضت عائلة أرنو ونادي باريس أف سي التعليق على الأمر عند استفسار فرانس برس.

ويتصدر باريس أف سي، الذي يطغى عليه باريس سان جرمان المملوك قطريا في العاصمة الفرنسية، صدارة الدرجة الثانية بعد ثمانية أسابيع.