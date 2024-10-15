غلاسكو : تعثرت البرتغال سلبا أمام مضيفتها اسكتلندا في مباراة فشل نجمها كريستيانو رونالدو في هز الشباك على ملعب هامبدن بارك الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحافظت البرتغال بعدما اهدرت أول نقطتين لها في المسابقة القارية التي توجت بلقبها في نسختها الاولى (2018 2019) على صدارة المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط بعدما كانت حققت العلامة الكاملة في سلسلة من 3 انتصارات متتالية على كرواتيا واسكتلندا بالنتيجة ذاتها 2 1 وبولندا 3 1.

في المقابل، فشلت اسكتلندا في افتتاح غلتها من الانتصارات في المسابقة بعد ثلاث هزائم تواليا، واكتفت بنقطتها الاولى من أجل ان تحتفظ بآمالها بعدم الهبوط إلى المستوى الثاني.

وتميل الأرقام لصالح البرتغال في 17 مواجهة، حيث فازت في 9 مباريات مقابل 4 لاسكتلندا واربعة تعادلات.

وأشرك الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب البرتغال فيتينيا العائد من الاصابة ونونو منديش، في حين زج برونالدو (39 عاما) في مباراته الـ 216 الدولية في مسيرته.

واحتفل نجم النصر السعودي بخوضه مباراته الـ 200 كأساسي مع منتخب بلاده، بعد 21 عاما و4 أشهر من مباراته الدولية الاولى أمام ألبانيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

وبكرت اسكتلندا بتهديد مرمى الضيوف عبر رأسية سكوت ماكتوميناي صدها الحارس ديوغو كوشتا (5).

وتدخل كوشتا مرة جديدة لصد تسديدة راين كريستي (20)، وردّ منديش بتسديدة بقدمه اليسرى اجبرت الحارس غريغ غوردون على التدخل (25).

وضغطت البرتغال مع بداية الشوط الثاني، فأهدر رونالدو المنفرد عند علامة الجزاء رأسية فوق المرمى (48)، قبل أن يمرر داخل المنطقة المحرمة كرة إلى فرانسيسكو كونسيساو سددها برعونة (51).

وقام مدرب البرتغال بعدة تغييرات أبرزها حلول برناردو سيلفا ورفايل لياو بدلا من كونسيساو وجوتا (61).

وأنقذ غوردون بلاده من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة سيلفا (87).

وفي المجموعة ذاتها، فرطت كرواتيا بتقدمها أمام ضيفتها بولندا لتعود بتعادل مخيب 3 3.

وتحتل كرواتيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن بولندا.

تقدمت بولندا عبر قائدها بيوتر جيلينسكي (5)، وردت كرواتيا بثلاثية تناوب عليها بورنا سوسا (19) وبيتار سوسيتش (24) ومارتن باتورينا (26).

وقلّصت بولندا الفارق قبل نهاية الشوط الاول بفضل نيكولا زاليفسكي (45)، لتعود وتدرك التعادل في الثاني عبر سيباستيان شيمانسكي (68).