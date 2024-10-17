لندن : اعتبر الدنماركي توماس فرانك مدرب برنتفورد، أن الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد تعرض لانتقادات "أكثر من اللازم"، وذلك قبل المواجهة بين الفريقين السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتُشكّل المباراة ضغطا جديدا على تن هاغ الذي يحاول تجنّب الإقالة بعد أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري منذ موسم 1989 1990.

ويسافر برنتفورد الثالث عشر إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة فريق "الشياطين الحمر" الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر بعد فوزين فقط من أول سبع مباريات في الدوري.

وفي حال الخسارة، ستدفع النتيجة المدرب الهولندي إلى حافة الإقالة، لكن نظيره فرانك مقتنع بأن تن هاغ لا يستحق هذا القدر الكبير من التدقيق.

قال الدنماركي "من المذهل مقدار التدقيق الذي اضطر إلى مواجهته"، مضيفا "بصفتي مدربا، أدرك كيف يكون الحال في مثل هذا الوضع. أعتقد أن الانتقادات أكثر من اللازم".

وتابع المدرب الذي يقود برنتفورد منذ عام 2018 "من الواضح أنه مدرب جيد، لقد فاز ببطولتين في موسمين، لكنني أفهم كيف هو الحال: إذا فاز الفريق، فإن المدرب رائع تماما. إذا خسر الفريق، فإن المدرب سيء للغاية! بينما الحقيقة غالبا ما تكون في المنتصف".

وتابع "لا يتعلق الأمر أبدا بالمدرب فقط، أو اللاعبين، أو الجماهير، أو الإدارة، بل هو خليط من كل هذه الأشياء".